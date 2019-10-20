"لبنان ينتفض" يتصدر "تويتر".. وفنانون مع المتظاهرين في الساحات

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسما "لبنان ينتفض" ولبنان يثور" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لليوم الرابع على التوالي منذ خروج اللبنانيين مساء الخميس، 17 أكتوبر، إلى ساحات البلاد والقيام بمظاهرات احتجاجية للتعبير عن غضبهم ورفضهم للضرائب الجديدة التي لوحت بها، أخيرا، الحكومة اللبنانية.

وأطلق المتظاهرون خلال احتجاجاتهم شعارات عدة منها: "لبنان ينتفض"، و"أجا الوقت نحاسب"، و"كلن يعني كلن"، و" الشعب يريد إسقاط النظام".

ونشر المواطنون اللبنانيون مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للتظاهرات من مختلف مناطق لبنان تحت وسم #لبنان_ينتفض.

وطالب اللبنانيون في حساباتهم باستقالة الحكومة اللبنانية، مشيرين إلى أن حراكهم سلمي شعبي بعيد كل البعد عن الطائفية، فقال أحد المغردين: "نريد استقالة الحكومة، حراكنا سلمي شعبي، الذي يجري في لبنان ضد الشعب اللبناني الذي اثبت للعالم ان الطائفية ليست منا بل من قادة الاحزاب والتيارات الموجودة لدينا".

فيما وصف مغردون المظاهرات اللبنانية بالفرحة، وأنها رسالة يريد الشعب اللبناني إيصالها بكل حب بعيدا عن القتل والدمار، فقالت أحد المغردين: "الببنانيون إنتفاضتهم فرح.. الله يحفظهم.. نحن لا نريد قتل ودمار ونار وحرب.. نريد التغيير بهدوء وبحب!!،هذه رسالة الشعب لحكومته ،وانتهينا".

وكانت الاحتجاجات بالنسبة للكثيرين بمثابة "العرس"، فقالت إحدى المغردات: "العالم كلو عم يحكي عن هيدا العرس.. عرس لبنان".

فيما نشر بعض المغردون مقاطع من أغاني عن بيروت، فنشرت إحدى المغردات: "لبنان رح يرجع والحق ما بموت والشمس رح ترجع تزيّن سما بيروت"

من جانبهم لم يتوانى الفنانون والإعلاميون اللبنانيون عن مشاركة الشعب اللبناني هذه التظاهرات والاحتجاجات، حيث نزلوا بكثرة إلى الشوارع إلى جانب الشعب، وشاركوا على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لبنان_يتنتفض، وشاركوا مقاطع فيديو وصورا لهم وهم يعبرون عن رأيهم ويساندزن الشعب.

ونشرت الفنانة نادين نجيم، في حسابها على "انستغرام"، صورة لها خلال التظاهرات وهي تحمل علم لبنان، وعلقت عليها: " نحنا معكم، نحنا نزلنا، نحنا منكم #لبنان و بس كلنا لبنانية بلا طائفية".

كما نشر الإعلامي اللبناني نيشان مقطع فيديو له من داخل التظاهرات وهي يقول: " أن نعيش بكرامة.. أن نَقْتَصَّ من سارقي هذا الوطن!.. أن نَحيا كَمُواطِنين.. علينا واجبات ولنا حقووووووق!!!!.. حُ قُ وووووو ق!!!.. لبنان يَنْتَفِض الليلة وَيَثور!!!.

ونشر نيشان أيضا مقطعا آخر للمتظاهرين، علق عليه: "وهذه ضحكة من القلب!.. نعم! شعبٌ يثور وينتفض!.. يريدُ الحياة ويؤمِن باستجابة القَدَر!.. ولكنَّهُ شعبٌ يُتقِنُ الفرح.. ويصنعُ الابتسامة حتّى في الأزمة!.. #أحبّ_لبنان_وأفخر_بشعبي.. #لبنان_ينتفض".

من جانبه نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، في حسابه على "أنستغرام" مقطع فيديو له برفقة مجموعة من الفنانين وهم ينشدون نشيد البلاد اللبناني، وعلق عليه: "كلنا للوطن #لبنان_ينتفض.. فلتسقط منظومة المحاصصة وليستلم شباب نظاف أصحاب إختصاص، اللبناني نجح بكل بلاد العالم وفشل ببلده، فشل لأنو حكمنا ناس لا يتقنوا إلا فن التفرقة والتهديد دائماً بالحرب إذا استغنينا عنن".

وقالت الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن معلقة على صورة لها وهي ترفع العلم اللبناني خلال التظاهرات: " وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض.. الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاتو".

وطالبت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات الشعب بالنزول إلى ساحات الوطن للمشاركة بالتظاهرات، قائلة: " الي بعدو قاعد ببيتو ينزل.. ،اذا مش كرمالكن كرمال أولادكن ،احملوا العلم اللبناني وانزلوا ،هيدي فرصة حقيقية للتغيير #لبنان_ينتفض".

كما قالت الفنانة اللبنانية أمل حجازي: " لا شيء فوقك يا لبنان.. #أجا_وقت_نحاسب.. ثورة_الكرامة.. #لبنان_ينتفض".