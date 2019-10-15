محمد بن زايد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

المصدر: أبوظبي - وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يقوم بزيارة دولة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سموه في بداية المباحثات ــ التي عقدها الجانبان في قصر الوطن ــ بضيف البلاد الكبير و الوفد المرافق متمنياً له طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة و أن تحقق زيارته أهدافها المرجوة في دعم العلاقات الإماراتية - الروسية ودفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

تناولت المباحثات.. علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها على المستويات كافة.

و تبادل سموه و الرئيس فلاديمير بوتين وجهات النظر حول التطورات في الساحتين الإقليمية والدولية بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل خاص..إضافة الى العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك، ورؤى البلدين تجاهها.

و نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الرئيس الروسي وترحيبه بزيارة دولة الإمارات.

و قال سموه إن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الصديقة أصبحت ثمارها واضحة من خلال تعاونهما المشترك في المجالات كافة.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال المباحثات.. أن العلاقات الإماراتية - الروسية متجذرة ومتنامية وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتستند إلى إرث ثري من التعاون و التواصل والزيارت المتبادلة والمصالح المشتركة وهناك حرص كبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تطوير هذه العلاقات وتقويتها واستثمار ما يتوفر لها من مقومات وإمكانات كثيرة ومتنوعة للنمو والازدهار في المجالات المختلفة.

و أضاف سموه أن إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه البلدان خلال العام الماضي والذي يشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية وغيرها.. كان بمثابة نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية - الروسية وأنه يعبّر عن توفر إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بهذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.. كما يمثل هذا الإعلان إطاراً أساسياً للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للعلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

و أشار سموه إلى أنه في كل زياراته العديدة لجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة خلال السنوات السابقة وآخرها العام الماضي 2018 لمس حرصاً واهتماماً كبيرين من الجانب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، بشكل خاص على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما أسهم في تحقيق التطورات الإيجابية في مسار هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، وجعل روسيا من الشركاء الاستراتيجيين للإمارات في العديد من المجالات .

وأثنى سموه على التعاون الإماراتي - الروسي المثمر في مجال الفضاء الذي تكلل برحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للمشاركة الفاعلة في مسار الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحرصها على إقامة شراكات بنّاءة مع الدول المتقدمة في هذا المجال وامتلاكها لاستراتيجيات ورؤى طموحة في هذا الشأن..كما ثمن سموه استضافة روسيا مؤخرا فعاليات الدورة الثالثة لقمة " أقدر " العالمية .. وأشار إلى أهمية استضافة أبوظبي أعمال الدورة التاسعة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

و قال سموه إن هناك العديد من العوامل الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات وروسيا، ما يسهم في دعم علاقاتهما وتعميقها وتعظيم مردوداتها..مشيراً إلى أن البلدين طرفان أساسيان في العمل على استقرار وتوازن سوق الطاقة العالمي من خلال الحرص على أمن إمدادات الطاقة والتعاون في ما يخص أسعار النفط، ويتفقان حول ضرورة التصدي لخطر التطرف والإرهاب والقوى التي تقف وراءه وتدعمه باعتباره أكبر تهديد للسلم والاستقرار والأمن على الساحة الدولية ومصدراً للكراهية والتعصب بين الأمم والشعوب.. كما يعملان من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستناد إلى مبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدتها باعتبارها ركيزة هذا الاستقرار.

وأضاف سموه خلال المباحثات أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل مصلحة دولية و ليست إقليمية فقط، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمنطقة بالنسبة إلى العالم كله خاصة على المستوى الاقتصادي مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على ضمان إمدادت النفط من المنطقة إلى العالم، وحرية الملاحة في الممرات الملاحية الدولية فيها، من منطلق ثوابتها كدولة مسؤولة على الساحة الدولية.

وأشار سموه إلى أن الإمارات مهتمة بتعزيز وتوثيق علاقاتها مع الدول الصديقة في العالم مثل جمهورية روسيا الاتحادية وإقامة شراكات إيجابية معها تعود بالخير على الجميع وذلك على قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل من أجل السلم والاستقرار و التنمية على الساحتين الاقليمية والدولية وذلك في إطار من الاتزان و التوازن اللذين يميزان السياسة الخارجية الإماراتية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله.

وأكد سموه أن روابط روسيا مع دول الخليج العربية والعالمين العربي والإسلامي تمثل بعداً مهماً في العلاقات الإماراتية - الروسية، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي القائم بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2011 يرفد العلاقات الإماراتية - الروسية بمزيد من أسباب التطور والقوة، خاصة وأن الإمارات تمثل بوابة تجارية واقتصادية لروسيا إلى منطقة الخليج العربي.

وعبر سموه عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الإماراتية - الروسية خلال السنوات الماضية، وثقته في أن زيارة الرئيس الروسي للإمارات سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل هذه العلاقات وتطورها في المجالات والميادين كافة.

والتقى الرئيس الروسي على هامش الزيارة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذين حرصا على الترحيب به في دولة الإمارات وتحيته باللغة الروسية.. معربا عن سعادته بقائهما متمنيا لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية في خدمة بلدهما والاسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء.

و أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لدعوته لزيارة دولة الإمارات التي يطيب له تواجده فيها مرة آخرى..وقال " خلال الجولة القصيرة من المطار إلى قصر الوطن أطلعت على الديناميكية العالية التي تتطور خلالها دولة الإمارات .. ويطيب لي زيارتها مرة أخرى ".

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تواصل تطورها في جو ودي وبناء.. ووفق إعلان الشراكة الاستراتيجي بين بلدينا فإن العلاقات التجارية والاقتصادية تتسع وتشمل مختلف الجوانب.. منوها إلى أن روسيا والإمارات شركاء في العديد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة والطاقة النووية السلمية .. إلى جانب التنسيق بين سياسات البلدين في أسواق النفط والتعاون في مجال استكشاف وعلوم الفضاء .. مهنئا دولة الإمارات بإنطلاق أول رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وأشار " إلى زيادة أعداد السياح الروس إلى دولة الإمارات بنسبة 23 في المائة والذين أنفقوا 1.3 مليار دولار " و ثمن الدعم الشخصي الذي يبديه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لترسيخ وتنمية العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا.. وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطيب تحياته وتمنياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة.

و تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الهدايا التذكارية.

و سجل الرئيس الروسي كلمة في سجل كبار الزوار في قصر الرئاسة أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وجزيل شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق ..متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والازدهار ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم.

و أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد فلاديمير بوتين والوفد المرافق بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدولة.

حضر جلسة المباحثات و المأدبة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ووزير دولة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد مطر النيادي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

فيما حضرهما من الجانب الروسي .. وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي زير الصناعة والتجارة رئيس مشارك للجنة المشتركة الإماراتية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني ورئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية رمضان قاديروف ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية إليكسندر لافرينتييف ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الروسي المباشر كبريل دميترييف والمترجم يفجيني كزلوف إلى جانب عدد من المسؤولين.