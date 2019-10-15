رضيعة تنجو من الموت بعد دفنها حية مدة يومين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجت رضيعة حديثة الولادة من الموت بأعجوبة، بعد أن دفنها والداها حيّة، بعدما عثرت عليها عائلة بالصدفة سمعت صوت بكاء أثناء حفر قبر لرضيعتها.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية. ان العائلة كانت تستعد لدفن رضيعتهم في قبر بولاية ”أوتار براديش“ في الهند، عندما فوجئوا بالعثور على رضيعة حديثة الولادة مدفونة تحت الأرض بعمق 61 سم.

وقال ضابط الشرطة باريلي أبيناندان سينغ لوسائل الإعلام المحلية إن الفتاة عثر عليها مدفونة على عمق ثلاثة أقدام في وعاء فخاري وملفوفة بقطعة قماش وأن الشرطة تبحث عن والدي الطفلة ".

من جهته أوضح هايت كومار ، الذي وجد الرضيعة لصحيفة" التايمز أوف إنديا" قائلا : "عند سماع بكاء الطفلة اعتقدت أن ابنتي لاتزال على قيد الحياة، وبالحفر اكتشفت ان الصوت كان قادمًا من داخل الوعاء ".

ونقل كومار الرضيعة للمستشفى، حيث وجد الأطباء أن الرضيعة، التي بلغ وزنها 1.1 كغم، تعاني من التهاب في الرئة، كما قالوا إنه من الواضح أن الرضيعة كانت مدفونة مدة يومين.

بدوره تكفل سياسي مشهور يدعى راجيش كومار ميشرا، بعلاج الرضيعة، التي أُطلق عليها اسم ”سيتا“، التي لا تزال تحت الرعاية الطبية، فيما لا تزال الشرطة تحقق في الواقعة وتبحث عن والدي الرضيعة.

ولا تُعد هذه الواقعة الوحيدة من نوعها في الهند، حيث إنها واسعة الانتشار خاصة بين الإناث.