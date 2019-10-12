إماراتية بين أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية

المصدر: دبي - وام

اختارت منصة التطوير الحكومي العالمية "إيه بوليتكال"، هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية، وذلك لدورها في تعزيز بيئة الابتكار في العمل الحكومي.

وتعد "إيه بوليتكال" منصة جامعة للمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين والمهتمين بتطوير الجيل المقبل من الحكومات، وتهدف لإحداث حراك رقمي عالمي وتعزيز الوعي بالحكومة الذكية، من خلال التعريف بالمنجزات التي حققتها الحكومات في ابتكار وتطوير تطبيقات ذكية سهلة تركز على احتياجات المجتمع.

وأشار موقع المنصة إلى أن اختيار الهاشمي جاء لكونها من المسؤولين الأوائل في حكومة دولة الإمارات عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لتعزيز الابتكار في كافة مجالات العمل الحكومي، إضافة إلى عضويتها ودورها في تحقيق أهداف مجلس التوازن بين الجنسين.

وتعتبر الهاشمي المسؤولة الحكومية العربية الوحيدة التي تم اختيارها لهذه القائمة، في تأكيد للدور المهم لدولة الإمارات في بناء حكومة المستقبل، وموقعها المتقدم بين دول العالم في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز الكفاءات والقدرات لتحقيق النقلة المطلوبة إلى مرحلة الحكومة الرقمية.

وجاءت عملية اختيار الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً من بين مئات المرشحين من 160 دولة حول العالم، بناء على معايير علمية وأكاديمية، أهمها عدد الترشيحات التي حصل عليها كل مرشح، ودوره في التطوير والتغيير الذي أسهم به في قيادة التحول الرقمي في الحكومات على المستويين الوطني والعالمي، إضافة إلى التصنيف العالمي للحكومة الرقمية التي يعمل بها، وأهم إنجازاتها لدعم التحول الذكي وتعزيز بيئة الابتكار الحكومي، ومدى تفاعلها مع المجتمع.

وقالت هدى الهاشمي إن اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية، يؤكد ريادة دولة الإمارات وتجربتها المتقدمة في تطوير وتبني نموذج عمل حكومي مستقبلي يرتكز على الابتكار والعلوم والمعرفة، ويوظف التكنولوجيا الرقمية في تطوير الحلول والخدمات الأكثر تأثيراً على جودة حياة المجتمعات.

وأشارت الهاشمي إلى أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نقلت العمل الحكومي إلى مراحل متقدمة من خلال منهجها القائم على التحديث المستمر وتبني الحلول الاستباقية المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وتوفير الإمكانات والفرص للمبتكرين والموهوبين والمبدعين ودعمهم وتحفيزهم لإيجاد أفضل الحلول لتطوير الخدمات والأداء وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وتسعى "إيه بوليتكال" إلى تسليط الضوء على العمل الريادي لأبرز الموظفين الحكوميين والأكاديميين والخبراء والمبدعين وأصحاب العقول الذين يساهمون من خلال عملهم اليومي في توظيف مخرجات الثورة الرقمية لتطوير الحكومات بما يحقق الخير لمجتمعاتهم ودولهم والعالم.

وتضم القائمة السنوية الثانية لمنصة "إيه بوليتكال" عدداً من الشخصيات التي قادت التغيير على المستوى العالمي في التحول الحكومي الرقمي، بينهم وزراء وشخصيات حكومية عالية المستوى وباحثون وأكاديميون وخبراء ومبتكرون في مجالات عدة، أهمها الذكاء الاصطناعي، والبيانات المفتوحة، والدمج الرقمي، والأمن الإلكتروني، والهوية الرقمية، الذين جاء اختيارهم ليعكس الطبيعة المرنة لموضوع الحكومة الرقمية، وليسلط الضوء على عدد كبير من الابتكارات والآليات الهادفة لبناء قطاع حكومي أكثر ذكاء وتركيزا على الإنسان.

وتعمل "إيه بوليتكال" بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة في عمل القطاع الحكومي وتطوير السياسات والمبادرات، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعهد التنمية العالمي في المملكة المتحدة، وجامعة هارفارد، ومؤسسة "بيرنارد فان ليير" العالمية في هولندا، لتمكين الحكومات حول العالم من إيجاد حلول مبتكرة لتحديات تطوير السياسات وتصميم الخدمات الحكومية.