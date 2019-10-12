"ميت" يعود إلى بيته بعد دفنه!

فوجئت عائلة رجل أن والدهم الذين قاموا بدفنه عاد إلى البيت بعد مراسم جنازته ودفنه.

وحدثت هذه الواقعة عن طريق الخطأ حيث أن الرجل الذي توفي كان يقود دراجة نارية من دون وثائق إثبات الشخصية، وبعد الحادث أصبح من الصعب التعرف على الرجل بسبب التشوهات الكبيرة التي لحقت بجسمه، ما اضطر رجال الشرطة إلى التعرف على هويته من رقم الدراجة النارية المسجلة لدى شرطة المرور، حيث تبين أنها تعود لرجل اسمه سونارتو "40 عاماً"، وبناء عليه تم تسليم جثته المشوهة الى أقاربه الذين "حتى عند غسله لم يكتشفوا أنه ليس قريبهم".

لكن بعد مرور 7 ساعات على انتهاء مراسم الدفن عاد عامل البناء سونارتو إلى البيت.

وقال سونارتو أن حتى زملائه في العمل اعتقدوا بموته.

وأضاف أنه كان قد اقترض مبلغا من المال من رجل قبل 3 اشهر، واعطاه الدراجة النارية كرهينة، ويبدو أنه هو الذي توفي في الحادث.

وبعد أن علم أقارب المتوفي الحقيقي بالخطأ الذي حدث قرروا عدم إعادة دفن قريبهم والاكتفاء بتغيير شاهدة القبر