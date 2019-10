فنانون سوريون ينعون شوقي الماجري.. حياته رحلة انتهت بـ "دقيقة صمت"

رحلة انتهت بدقيقة صمت... 💔 دقيقة صمت عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي الماجري، رحلة بدأت في ٢٠٠٩ في مسلسل أسمهان تلاها مملكة النمل، هدوء نسبي وانتهت بدقيقة صمت.. وداعاً #شوقي_الماجري #عابد_فهد #abedfahed

