فنانون سوريون ينعون شوقي الماجري.. حياته رحلة انتهت بـ "دقيقة صمت"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نعى فنانون سوريون في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي توفي صباح اليوم عن 58 عاما، إثر سكتة قلبية.

وعبر الفنانون عن ألمهم وحزنهم لرحيل الماجري، فيما عبر بعضهم عن صدمته بخبر الوفاة مشيرين إلى أنه خبر يصعب تصديقه.

وقال الممثل السوري عابد فهد في حسابه على "أنستجرام": رحلة انتهت بدقيقة صمت.. دقيقة صمت عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي الماجري، رحلة بدأت في 2009 في مسلسل أسمهان تلاها مملكة النمل، هدوء نسبي وانتهت بدقيقة صمت.. وداعا".

وقال الممثل السوري مكسيم خليل: "شوقي ياشوقي عمحاول صدق.. مابعرف شو قول ..اعمالك رح تحكي عن مخرج عربي بكل مابتحمل هالكلمة من معنى..صاحب قضية..صاحب هم... ونحنا رح نحكي عن إنسانيتك و محبتك وإخلاصك لشغلك ورفقاتك.. خسارة كبيرة على كل الاصعدة و الحكي مابيوفي حقك.. السّلام يرافق روحك .."

فيما قال الفنان باسل الخياط: "شوقي.... لاأعلم إن كنا قد سمعناك لا أعلم ..صوتك الدافئ روحك الحرة بصمتك الفاخرة ..شوقي... ياشوقي نحن هنا وأنت هناك.. تسمعنا.. ولاأدري ان كنا قد سمعناك ...رحمة الله عليك صديقي يابن تونس".

من جانبه وصف الفنان قيس الشيخ نجيب رحيل الماجري بالمؤلم، قائلا: " شوقي الماجري المخرج والصديق رحيل مؤلم وصادم إنا لله وإنا إليه راجعون...".

واعتبر الفنان قصي خولي رحيل الماجري بالخسارة العربية الفنية، فقال: "وداعا شوقي الماجري.. إنا لله وانا اليه راجعون.. رحمة الله عليك.. خسارة عربية فنية مبدعة .. كنّا عّم نشتغل على مشروع مهم من فترة طويلة ولكن للأسف يا شوقي ..... وعد مني رح أبقى اشتغل عليه حتى يصير حقيقة وبيكون الإهداء الى روحك الغالية... وداعا صديقي والله يصبر اهلك".

وأشار الفنان باسم ياخور إلى أن رحيل الماجري سيشكل غصة في قلوب الفنانين، فقال: "رحل المخرج الكبير شوقي الماجري رحيلا مفجعا ومفاجئا رحل وترك بصمات انسانية وفنية لن تنسى وترك غصة في قلوبنا شوقي الماجري المبدع. الدمث. اللطيف. وداعا".

ووصفت كندة علوش الخبر بالقاسي والمؤلم، وأنه لا يصدق، فقالت: "خبر قاسي ومؤلم وصعب تصديقه رحيل المبدع الصديق #شوقي_الماجري مخرج كبير صاحب فكر ومشروع مختلف ترك علامات كبيرة ولسه كان قدامو كتيير ليقدمو بس قدر الله وماشاء فعل. الله يرحمه ويصبر أسرته وأصدقاءه".

ومن جهتها عزت الفنانة السورية أصالة نصري تونس وأهلها برحيل الماجري، قائلة: "الله يرحم المخرج الخلوق الموهوب الكبير شوقي الماجري وأُعزّي تونس الغاليه وكلّ ركن منّ أركان هذا الوطن الكبير ، برحيل واحد من كبار صنّاع الفنّ وإنسان راقي مهذّب ستبقى ذكراه عطره بما صنع وأبدع الله يرحمه".

وأما بالنسبة للفنانة صبا مبارك، طليقة الماجري، فقد اكتفت بنشر صورة سوداء، في حسابها على "انستجرام" دون التعليق عليها بأي كلمة.