في اليوم العالمي للصحة النفسية.. إليكم بعض الحقائق والأرقام الصادمة

المصدر: هيا بجبوج - دبي

يصادف اليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من أكتوبر من كل عام، وهو تقليد بدأ في عام 1992 بمبادرة من منظمة الصحة الدولية، بالاشتراك مع 150 بلداً، بغرض التوعية بالامراض النفسية وأهمية الحفاظ على الصحة النفسية.

ويركز موضوع اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام على العمل كمجموع لنشر الوعي حول موضوع الانتحار، وكيف يمكن أن يسهم المحيط في إنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص، فبحسب إحصائية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، يموت شخص انتحاراً كل 40 ثانية حول العالم.

ولا تقتصر التوعية بالمختصين العاملين في الهيئات الصحية، حيث يلعب المعلمون دورا في تقديم الدعم النفسي للطلاب، وللأصدقاء ومحيط العائلة والعمل دور كبير في الحفاظ على الصحة النفسية.

المدرسة: يعد الانتحار أحد الأسباب الرئيسة للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما.

وفي جميع الحالات، فإن مرحلة البلوغ مرحلة حساسة وهي الفترة التي يقوم فيها المراهق باستكشاف فرص وتجارب جديدة، في العلاقات والدراسة بالإضافة للتفكير بالتحصيل الأكاديمي للمستقبل، مما يشكل عبئا كبيرا يدفع بعض الحالات للانتحار.

الإعلام: بحسب تقرير لمنظمة الصحة الدولية، فإن الإعلام يلعب دورا كبيرا في تعزيز أو إحباط جهود منع الانتحار.

حيث تظهر الأبحاث أن التقارير التي تنشر في وسائل الإعلام حول الانتحار يمكن أن تزيد من خطر الانتحار وذلك بسبب حالات الانتحار المقلدة.

العمل: يعد العمل مفيدا للصحة العقلية، ولكن قد تؤدي بيئة العمل السلبية أو الضغوطات المرتبطة بالعمل إلى مشاكل في الصحة البدنية والعقلية، ومن المهم لأصحاب العمل وغيرهم من المتواجدين في مناصب المسؤولية في مكان العمل أن يضعوا تدابير لتعزيز الصحة العقلية الجيدة لموظفيهم، وأن يكون لديهم خطة لدعم الموظفين والزملاء المصابين بأمراض عقلية أو الذين قد يتعرضون لخطر الانتحار.

حقائق وأرقام:

1- يمكن أن نوقف الانتحار بالكلام، وينصح بطلب المساعدة عند الشعور بالضيق النفسي من شخص قريب أو نثق به، أو طلب المساعدة من مختص.

2- محاولات الانتحار السابقة تعد مؤشرا على إمكانية تكرار المحاولة.

3- يعد الانتحار السبب الثاني للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.

4- لا يقتصر الانتحار على فئة عمرية محددة.

5- سماع عبارات مثل الحياة لامعنى لها ولا تستحق، تعد مؤشرات على وجود مشكلة نفسية قد تؤدي للانتحار.

6- الإدمان على الكحول والمخدرات يشجع سلوك الانتحار.

7- يصل عدد الوفيات بالانتحار سنويا لـ 800 ألف شخص.

كيفية الحفاظ على الصحة النفسية الإيجابية:

يمكن للخيارات التي نقوم بها في الحياة اليومية أن تؤثر بشكل كبير على الحالة الصحية الجسدية والعقلية، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للعناية بصحتك العقلية:

- تناول غذاء متوازنا يتكون من كميات جيدة من الألياف والبروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن، حيث يساعد الأكل الصحي في منع وإدارة العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك الاكتئاب.

- اجعل التمارين الرياضية والنشاط البدني جزءا من روتينك اليومي، كما أنها طريقة رائعة للحفاظ على لياقتك وتحسين الصحة العامة.

- احصل على قسط كاف من النوم كل ليلة، وهو أمر ضروري لنمط حياة صحي.

- تبنى موقفا إيجابيا حتى لو لم يكن هناك شيء يبدو صحيحا ولا تسير الحياة وفقا لخطتك.

- احصل على فحوصات وفحوصات طبية روتينية.

- تحديد موعد مع أخصائي الصحة العقلية لفحص سنوي، كثير من الناس يطلبون المساعدة المختصة فقط بعد حدوث الأزمة.