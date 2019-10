زوج ينتحر بنهر النيل حزناً على وفاة زوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم مسن مصري في العقد السادس من عمره على الانتحار، وألقى بنفسه من أعلى كوبري أكتوبر بنهر النيل في منطقة العجوزة شمالي الجيزة، حزناً على وفاة زوجته.

وكان المتوفى متعلقًا بزوجته لدرجة كبيرة، وبعد وفاتها دخل فى نوبة اكتئاب وعزلة، دفعته إلى الانتحار.

