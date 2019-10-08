قارورات المياه تصنع نجومية طفل يمني.. وأصالة: "ما أحلاك يابائع الحُبّ"

المصدر: متابعة ديما منصور

انتشر، أمس مقطع فيديو لطفل يمني يبيع الماء وهو يغني بصورت أبهر الجميع، حيث كانت نبرات صوته قوية وملامح وجهه معبرة وهو يغني أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، أثناء بيعه الماء لسائقي السيارات والمارة في الشوارع.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو معبرين عن إعجابهم بأداء هذا الطفل الذي لقبوه بـ "بائع الماء"، ما جعل هذا الطفل يحظى بشهرة واسعة على وسائل التواصل. وقالت إحدى المغردات على "تويتر": "صوت هذا الطفل قوي جدا ماشاءالله.. الله يحفظه ويحميه".

وقالت أخرى: "لم أشهد أداء قويا كهذا من طفل بعمره.. الله يحميه".

فيما أشار أحد المتابعين إلى أن الطفل لم يدرس الموسيقى سابقا، قائلا: "على الرغم من موهبة الفتى اليمني وقدرته على التنقل بين الطبقات العالية والمنخفضة وبالرغم صغر سنّه، إلا أنه لم يسبق له أن درس الموسيقى من قبل".

من جانبها نشرت الفنانة السورية أصالة نصري في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" مقطع الفيديو، وعلقت عليه: "ما أحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال".

ولم يكن الفيديو الذي انتشر للطفل اليمني، والذي يدعى عمرو أحمد، جديدا، بل هو موجود منذ شهر آب الماضي، ولكنه انتشر أخيرا.

ويشار إلى أن الطفل "بائع الماء"، سبق له أن التقى الفنان اليمني صلاح الأخفش وغنى معه أغنيته "حبيبي وينك من زمان"، وهي الأغنية التي كان يغنيها في مقطع الفيديو الذي كان سببا لشهرته.

وبعد الانتشار الواسع لهذا الفيديو قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو آخر للطفل، حيث سأله أحدهم ماذا يريد أن يصبح عندما يكبر، فأجاب أنّه يريد أن يصبح طبيباً وليس مغنياً.