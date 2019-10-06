حمدان بن محمد يفتتح أسبوع جيتكس للتقنية بدورته الـ39

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم الدورة التاسعة والثلاثين من معرض اسبوع جيتكس للتقنية 2019 و الدورة الرابعة من معرض جيتكس لنجوم المستقبل بمشاركة 4500 شركة من 100 دولة ولفيف من القيادات العالمية والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمبدعين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إعجابه بالتطور المستمر للحدث الذي يتفرد بمكانته كأهم تجمع لصناع ومطوري التكنولوجيا على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات العالمية المعنية بالتقنيات الحديثة بكل ما تحمله من قيمة كقاطرة للتنمية ومحرك الدفع الرئيس للتطور الإنساني.

وقال سموه: "مرت صناعة المعارض في دبي بتطور كبير من مساحة لتقديم منصات تطرح الجديد وتروج للمنتجات، إلى ساحات إبداعية للقاء الأفكار وتبادل الخبرات واكتشاف الفرص وبيئة تتفاعل فيها الرؤى نحو إيجاد حلول تعين الإنسان على مواجهة التحديات في كل المجالات".

و رحب سمو ولي عهد دبي بآلاف الشركات المتواجدة في المعرض من مختلف أنحاء العالم وقال سموه: "مشاركة آلاف الشركات وحرص أكبر الأسماء العالمية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات على التواجد في هذا الحدث واستقطابه للعديد من الشركات من دول تتواجد للمرة الأولى يفتح أمامنا والعالم آفاقا جديدة للتعاون لاكتشاف المزيد من الحلول التي من شأنها جعل حياة الإنسان أسهل وأسعد... شراكاتنا مع أكبر مطوري التكنولوجيا في العالم ضمانة تعزز أهدافنا الاستراتيجية لنحجز لدبي ودولة الإمارات موقعا رياديا في مسيرة الثورة الصناعية الرابعة".

وأكد سموه أن تخصيص معرض "نجوم المستقبل" لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات التقنية المتنوعة يؤكد القيمة المتنامية للحدث كمنصة ذات تأثير إيجابي ملموس من خلال إسهام المعرض كحلقة وصل بين رواد الأعمال والمستثمرين المعنيين بقطاع التقنية، ويعزز فرص نموه بما يتيحه من فرص مهمة لهذه الشركات للوصول إلى رؤوس الأموال التي تمكنها من النمو لمواصلة طموحاتها وتحقيق أهدافها، وبما ينعكس إيجابا على قدرات القطاع بصورة عامة.

وقد قام سمو ولي عهد دبي، ترافقه رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمسؤولين، بجولة شملت أرجاء المعرض الذي يشارك ضمن فعالياته ما يزيد عن 4500 شركة من أكثر من 100 دولة، في 24 قطاعا تقنيا، و100 ألف خبير تقني، إضافة إلى جهات حكومية ومؤسسات خاصة متخصصة في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات الجديدة.

و تعرف سموه خلال الجولة على أبرز مكونات "أسبوع جيتكس للتقنية" و"معرض جيتكس لنجوم المستقبل" المصاحب خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، والمقام تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا"، و تسلط هذه الدورة من المعرض على الدمج بين الابتكار التقني والابداع البشري، في الوقت الذي يعزز فيه معرض جيتكس لنجوم المستقبل، من خلال دورته الرابعة، مكانته كمنصة عالمية رئيسية لرواد التقنية والتقنيات الناشئة، حيث ستحظى أكثر من 750 شركة ناشئة بفرصة مقابلة أكثر من 1.500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.

وبدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة منصة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" واطلع على خدمات الشركة وما تقدمه من أحدث تقنيات الجيل الخامس والتطبيقات الداعمة للتحول الرقمي والابتكار الشامل التي تطال جميع القطاعات، وأبرزها قطاع النقل والتجزئة والرعاية الصحية، والتصنيع والطيران والنفط والغاز.

و تعرف سموه من مسؤولي شركة " سيسكو" العالمية على التقنيات التي تعرضها الشركة في مجال "التنقل المتصل" و الذي يهدف إلى تزويد مستخدمي وسائل النقل بمزيد من المعلومات والخدمات العصرية المواكبة لتطلعاتهم .. واستمع إلى شرح حول مبادرة "فصول المستقبل" التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتحسين قدرات الطلاب.

و زار سموه منصة شركة "آفيا" للاتصالات حيث أجرى سموه اتصالا بالفيديو مع طلاب مركز راشد لأصحاب الهمم، ثم توجه سموه إلى منصة شركة "أريكسون" العالمية واطلع فيها على مبادرات الشركة وأحدث الابتكارات التكنولوجية باستخدام تقنية الجيل الخامس ودورها في تعزيز الخبرات الشخصية وتحسين الكفاءات الصناعية وبناء المدن المستقبلية المتصلة.

وتفقد سمو ولي عهد دبي منصة شركة "هواوي" العالمية واطلع من مسؤوليها على مشاريع الشركة في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات الحديثة والتقنيات الثورية كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ومبادرات الشركة للتعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.

وتوقف سموه عند منصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" واطلع على أحدث التقنيات التي طورتها الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة، كما زار سموه منصة شركة الاتصالات السعودية "STC" وتعرف على أحدث مشاريعها في مجال الآمن الرقمي والخدمات الذكية.

كما زار سموه جناح معرض "جيتكس لنجوم المستقبل 2019" وتفقد منصات مجلس سيدات أعمال الشارقة و دائرة الصحة أبوظبي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومنصة أكسبو 2020، ومنصة اليابان، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وشملت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تفقد منصة شركة "إبسون" العالمية وتعرف سموه على ما تقدمه من حلول ذكية في مجالات التعليم والترفيه وغيرها من المجالات الصناعية والتجارية.

و شملت الزيارة كذلك أجنحة عدد من الشركات العالمية الكبرى ومنها "أوراكل" التي تطرح من خلال المعرض أحدث مشاريعها في مجال الحوسبة السحابية، وشركة "مايكروسوفت" العالمية والتي تقدم في جيتكس هذا العام أحدث حلولها في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن المعلوماتي، وشركة "إنتل" العالمية المتخصصة في مجال صناعة الرقائق والمعالجات الحاسوبية، وشركتي "ساب" و"ديل".

خمسة أيام من الفعاليات.

ويتضمن معرض جيتكس العديد من الفعاليات المتنوعة التي سيتم من خلالها عرض الجيل الجديد من التقنيات، مثل فيرجن هايبر لوب ون التي تقدم قطار الهايبر لوب بسرعة 1.200 كم/ساعة والذي يساعد على السفر، بينما ستحتوي منطقة جيتكس لتقنيات نمط الحياة الجديدة على منتجات تعرض لأول مرة من شركة سامسونج، وInsta360.

وسينضم الخبير الشهير بوزوما سانت جون، كبير رؤساء التسويق إلى قائمة تضم عددا من رواد التحول مثل رونالدو مشحور، مؤسس شركة سوق دوت كوم، وخبير الذكاء الاصطناعي العالمي البارز ورئيس مجلس إدارة وكبير علماء شركة "سينجولارتي ستوديو"، والرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة سينجولارتي نتالدكتور بن جورتزل.

وتشمل فعاليات جيتكس مقابلة مباشرة على المسرح مع تايلر شولتز، كاشف المخالفات الشهير الذي ذاع صيته من الفيلم الوثائقي لقناة HBO "المبتكر الباحث عن الدماء في وادي السليكون"، والذي سيشارك بسرد قصته الخاصة انهيار إليزابيث هولمز، والشركة الناشئة ثيرانوس لاختبارات الدم، التي قدرت قيمتها بـ 10 مليار دولار. وسوف يتبع شولتز حلقة نقاشية عن أرض المعركة لتقنية الجيل الخامس، حيث سينضم رواد الصناعة شركة إريكسون وهواوي، إلى شركات شبكات المحمول اتصالات ودو لمناقشة ما الذي يتطلبه النجاح في عصر تقنية الجيل الخامس.

وسيتم تسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والتقنيات التقدمية الأخرى خلال الأسبوع، وذلك بالإضافة إلى التركيز على الجيل Z، مع خبراء مثل كونور بليكلي، كبير رؤساء التسويق بوكالة كامبس، والمهندس التقني إدريس ساندو، الذي قام بالفعل ببرمجيات لشركة جوجل، وإنستجرام، وسناب شات، وتم تكريمه من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما.

وسيستمع زوار جيتكس إلى مجموعة مختارة من وكلاء التغيير العالمي في منصات التجزئة والشركات الناشئة والطاقة والتسويق الإلكتروني، ومنهم الرجل المسؤول عن إعادة تخيل مجموعة متاجر "تويز آر أس" بالشراكة مع B8ta الرائدة في التجزئة في وادي السليكون، فيليب روب، مؤسس ورئيس B8ta والرئيس التنفيذي المساعد في تويز آر أس بالإضافة إلى كبير رؤساء الابتكار في "والجرينز بوتس ألايانس"، المدير التنفيذي المعروف بإعادة ابتكار المؤسسات العصرية من خلال التحول الرقمي فيش سانكاران والرئيس التنفيذي بشركة ديزر، الشركة الناشئة لتقنيات الموسيقى هانز هولجر ألبريخت والمتواجدة في أكثر من 180 دولة، والتي تجتذب 12 مليون مستخدم نشط.

كما سيستمعون إلى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيريس نوفا زاك نورماندين، رائد الأعمال الحائز على العديد من الجوائز، الذي ابتكر المجموعة التي يتبعها عدد من المشاهير مثل كيت هادسن وصوفي بوش.

ويضم اسبوع جيتكس للتقنية 2019 مزيدا من منصات المؤتمرات أكثر من أي وقت مضى حيث تقدم دورة جيتكس هذا العام 290 ساعة من البرامج التي تضم واجهات عرض تركز على أحدث التقنيات عبر جميع قطاعات الصناعة، مع حملات لإطلاق المنتجات، وعروض توضيحية لابتكارات سوف تغير شكل اللعبة، وتتعمق مؤتمرات أسبوع جيتكس للتقنية في الاتجاهات الكبرى التي تغطي الصناعات الرئيسية، مع مؤتمرات متخصصة عن تقنيات الجيل الخامس والرعاية الصحية والطاقة والتسويق الرقمي والتجزئة والمدن الذكية والتمويل التقني والشركات الناشئة، والتعليم.