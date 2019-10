سقوط فأر بحضن مراسل صحفي في البيت الأبيض

سقط فأر صغير في حضن مراسل قناة "NBC" من السقف أثناء إحاطة إعلامية في البيت الأبيض، في دلالة على قدم المبنى وحاجته للإصلاح، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعمت حالة من الفوضى والهلع في المكان، حيث حاول البعض مطاردة الفأر، فيما خرج الباقون هاربين.

وانتشر مقطع فيديو للصحفيين وهم يطاردون الفأر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبر أحدهم أن حادثة سقوط الفأر كانت الموضوع الأكثر إثارة في الجلسة.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp