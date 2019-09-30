البروتين النباتي أفضل أم الحيواني؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضح تقرير نشرته صحيفة Times of India أن الجسم البشري غير قادر على تخزين البروتين من تلقاء نفسه، وبالتالي فمن المهم أن يستهلك الجسم كمية معقولة من البروتين كل يوم. عندما يتم استهلاك البروتين، فإنه ينقسم إلى الأحماض الأمينية، ونصح التقرير بتناول نظام غذائي غني بالبروتين.

وأشار التقرير إلى أنه بشكل عام يحتاج جسم الإنسان إلى جميع أنواع الأحماض الامينية الـ22 لكي يعمل بشكل صحيح، إلا أن الجسم لا يستطيع إنتاج التسعة الاساسية منها.

وذكر أن البروتين الكامل هو الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، لافتا إلى ان وجود التوازن الصحيح للأحماض الأمينية يساعد الجسم في بناء العضلات، كما يساعد أيضاً في عملية الاستشفاء العضلي.



وخلص التقرير إلى أنه، بالنسبة للأشخاص غير النباتيين، يُنصح بعدم استهلاك كميات زائدة من أي نوع من المنتجات الحيوانية. و ينبغي للمرء أن يحاول ويذهب للمنتجات النباتية للتغذية الكاملة، كما يجب استهلاك اللحوم الحمراء بكميات محدودة، فعلى الرغم من أنها غنية بالبروتين، فانه لا يزال هناك خطر كبير من أمراض القلب والأوعية الدموية. فالأسماك ومنتجات الألبان والدجاج يجب أن تستهلك لتناول البروتين المناسب.

أما بالنسبة للنباتيين، فيجب استهلاك مزيج جيد من المنتجات النباتية مثل الخضروات الخضراء والبذور والحبوب والكينوا وفول الصويا والأرز وما إلى ذلك، لتطوير الجسم بشكل عام. كما اختتم التقرير ناصحا بضرورة تناول نظام غذائي متوازن يكفي متطلبات جميع العناصر الغذائية الأساسية للجسم الصحي، بصرف النظر عما إذا المستهلك نباتيًا أو غير نباتي.