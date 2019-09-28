جهاز جديد لمكافحة الصلع

ابتكر مهندسون من جامعة ويسكنسون في ولاية ماديسون الأميركية جهازاً جديداً لتحفيز نمو الشعر، يمكن وضعه تحت القبعة العادية لمعالجة الصلع دون أن يلاحظه أحد.

وتمكن المهندسون من ابتكار جهاز لاسلكي يتغذى من حركة المستخدم، ما يستبعد الحاجة إلى بطارية كبيرة، في الوقت الذي يحفز فيه الجهاز فروة الرأس بنبضات كهربائية منخفضة، تساعد على استعادة نمو الشعر، كما أن تأثير الجهاز لا يتوغل إلى أعمق طبقات فروة الرأس العليا، فلا يسبب أي أعراض جانبية.

وقد اختبر المهندسون اللذين ابتكروا الجهاز تحت إشراف البروفيسور، سودون وانغ، على فئران مخبرية حلق شعرها، ومجموعة أخرى أعطيت مستحضر طبي يساعد على نمو شعرها، والمجموعة الثالثة أعطيت محلول ملحي، فكانت النتيجة أن شعر فئران المجموعة الأولى استعادت شعرها أسرع من فئران المجموعتين الأخريين.

وبعد ذلك اختبر الجهاز على فئران لا ينمو شعرها بسبب نقص عوامل النمو، فنمت شعيرات بطول 2 ملم بعد مضي تسعة أيام، بينما نمت شعيرات بطول ملليمتر واحد في المنطقة المجاورة لها التي عولجت بمستحضر طبي، حيث اتضح من دراسة جلد هذه الفئران أن الجهاز يحفز إطلاق المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر.

وينوي المبتكرون اختبار الجهاز على حيوانات زرع جلد الإنسان في مناطق من جسمها، قبل اختباره على الإنسان. لكن المثير في الأمر، هو أن البروفيسور وانغ اختبر الجهاز على والده الأصلع، وبعد مضي شهر نما شعر رأسه ثانية.