إليكم الوقت الأنسب لتناول الأدوية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف ضغط الدم، مثل «الأسبرين» في الليل، بدلاً من الصباح، يمكن أن يقلل فرصة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف.

حيث أشار الدكتور بكلية طب جامعة وارويك روبرت دالمان إلى أن «لدينا ساعات في أجسامنا، تتحكم في معظم العمليات الفسيولوجية»، وفقاً لما جاء في موقع «ديلي ميل» البريطاني. وهي المسؤولة عن تحديد متى نكون في أوج نشاطنا، ومتى نحتاج للراحة، ونتيجة لذلك من الأفضل إعطاء بعض الأدوية في الليل، والبعض الآخر أثناء النهار.

وتنصح الدراسة بتناول حبوب ضغط الدم في الليل، حيث أشارت النتائج إلى أن المرضى الذين يتناولون أقراص ضغط الدم قبل النوم يرون انخفاضاً أكثر وضوحاً بضغط الدم، مقارنةً بأولئك الذين يتناولونها في الصباح، لأن ضغط الدم يكون في قمة ارتفاعه صباحاً، لذا تناول الأدوية قبل النوم مباشرة يضبط ضغط الدم قبل الاستيقاظ، منعاً لارتفاعه صباحاً.

فيما تشير الدراسة إلى أن الوقت الأنسب لتناول الحبوب المسكنة «الباراسيتامول» هو المساء، لأنه تتم معالجة «الباراسيتامول» في الجسم عن طريق الكبد، لذا قد يكون أكثر سمية إذا تم تناوله صباحاً، لأن مستويات إنزيم NAPQI في الكبد تكون بأعلى معدلاتها في الصباح، و«الباراسيتامول» يزيد هذا المستوى، وإذا تراكم هذا الإنزيم، فقد يتسبب في ضرر كبير.

وفي ما يتعلق بالأدوية التي تمنع الجلطات الدموية، والتي يكون مفعولها بترقيق الدم، لمنع حدوث جلطات دموية قاتلة في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، يُنصح بتناولها قبل الخلود للنوم، لأن معظم خلايا الدم الكبيرة لدينا، التي تسمى «الصفائح الدموية»، تنتج أثناء الليل. وهذا ما يجعل الدم كثيفاً ولزجاً، لذا بحلول الصباح يكون في أصعب حالاته، ما يجعله أكثر عرضة للتجلط، كما أن ضغط الدم يبلغ ذروته قبل النهوض تماماً، وكذلك معدل ضربات القلب، حيث يستعد الجسم للاستيقاظ، وبذلك يكون الدم أكثر سمكاً، عندما يمر عبر الشرايين، حيث تمنع مميعات الدم قبل النوم مباشرة هذا التفاعل المتسلسل.