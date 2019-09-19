5 أيام فقط لعلاج سرطان البروستاتا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توصّل فريق علمي إلى علاج إشعاعي جديد، يخفض مدة علاج مرضى سرطان البروستاتا من 8 أسابيع إلى 5 أيام فقط.

وأظهرت النتائج الأولية للدراسة التي نشرت في مجلة Lancet medical، أن التجربة كانت «واعدة» لعلاج سرطان البروستاتا، وأن الآثار الجانبية لم تكن أسوأ من العلاج الحالي.



ويُعطى العلاج الإشعاعي بالشكل التقليدي للمرضى لأكثر من 39 يوماً، ما يتطلب من الرجال الذهاب إلى المستشفى خلال أيام الأسبوع لمدة شهرين تقريباً.

لكن الأطباء أجروا تجربة توفر أشعة أقوى بكثير من الإشعاع التقليدي، تستهدف الأورام السرطانية بدقة أكبر في خمس جلسات فقط.



وأجريت التجربة على 847 رجلاً مصاباً بسرطان البروستاتا، بواسطة خبراء في مستشفى مارسدن الملكي، ومعهد أبحاث السرطان في لندن. وحصل نحو نصف الرجال المشاركين على العلاج الإشعاعي الحالي الذي يعتمد 39 جرعة من الدواء على مدى 8 أسابيع، أو 20 جرعة على مدى أربعة أسابيع، فيما تلقى الآخرون 5 جرعات من الإشعاع عالي القوة المسمى SBRT، على مدى أسبوع أو أسبوعين.

ويعمل العلماء الآن على مراقبة الرجال لمدة 5 سنوات، لمعرفة ما إذا كانت دورة العلاج التي تستغرق خمسة أيام فعالة في التغلب على سرطان البروستاتا مثل العلاج الأطول.