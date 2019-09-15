نادين نجيم تعلن طلاقها عبر "تويتر": "القرار لم يكن سهلا"

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، أمس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نبأ طلاقها من زوجها المهندس هادي الأسمر.

وقالت نجيم: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا... ".

القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا... 😔🙏🏻 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) September 14, 2019

من جانبهم تضامن متابعون وفنانون مع نبأ انفصال نادين نجيم، ومنهم المطربة لطيفة التونسية حيث علقت قائلة: "ربنا يكتب لكم الخير ويخليلكم أولادكم حبيبتي والصداقة أهم من الزواج وابقى احيانا".

كما علقت إحدى المتابعات: "هيدا قراركم وإلكم الاحترام .. الله يوفقكم ويكتبلكم كل خير ويخليلكم ولادكم ويباركلكم فيهم ".

وكانت نجيم تزوجت في 16 حزيران 2012، ورزقت منه بولدين هافن عام 2013 وجيوفاني في عام 2014.