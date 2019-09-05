طقس صحو غدا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، يصبح رطبا ليلا وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح:جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:12 عند الساعة 07:34 والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزرالثاني عند الساعة 01:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21: 14والمد الثاني عند الساعة 04:42 والجزر الاول عند الساعة 56: 08 والجزر الثاني عند الساعة 21:45.