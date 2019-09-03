هل ستخفي "فيسبوك" عدد إعجابات المنشورات قريباً؟

المصدر: محمد العكور - دبي

على غرار ما أعلنت عنه مؤخراً في ما يتعلق بتطبيق "إنستغرام"، يبدو أن شركة "فيسبوك" بصدد إخفاء عدد الإعجابات التي تظهر على المنشورات بشبكتها، وذلك بحسب ما كشفت عنه المدونة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا، المهندسة جين مانشون وونغ.

وبدأت فيسبوك في أغسطس الماضي، تجربة إخفاء عدد الإعجابات الخاصة بالمنشورات على شبكة إنستغرام في سبعة دول من بينها كندا والبرازيل، وذلك حتى لايتأثر المستخدمين بحجم المعجبين بالمنشورات وإغفال مضمون المنشورات ذاتها.

ورصدت المهندسة التي تشتهر بالكشف عن الخصائص الجديدة في التطبيقات والمواقع والإعلان عنها قبل تدشينها رسمياً، إخفاء عدد الإعجابات بتطبيق "فيسبوك" لهواتف الأندرويد.

ونشرت وونغ صورة لمنشور نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" يؤكد ذلك، حيث لم يظهر في المنشور عدد الإعجابات فيما أظهر فقط بعض الأشخاص المعجبين بالمنشور.

ونقل موقع TechCrunch المتخصص بأخبار التقنية، عن شركة "فيسبوك" تأكيدها أنها تفكر في اختبار إزالة عدد الإعجابات من منشورات المستخدمين على الشبكة، لكنها قالت أن المستخدمين لا يمكنهم ملاحظة ذلك في الوقت الحالي.

وبحسب الموقع، رفضت الشركة الكشف عن نتائج أو دوافع الاختبارات التي تجريها فيما يخص إخفاء عدد الإعجابات بتطبيق "إنستغرام" في عدد من الدول حول العالم

وقال الموقع إن "فيسبوك" ربما تعتزم تطبيق هذه الميزة تدريجياً على شبكتيها، لكنها بالتأكيد ستتراجع عن ذلك في حال إنزعاج المستخدمين من ذلك أو انخفاض إيرادات الإعلانات.