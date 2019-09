هل ستخفي "فيسبوك" عدد إعجابات المنشورات قريباً؟

على غرار ما أعلنت عنه مؤخراً في ما يتعلق بتطبيق "إنستغرام"، يبدو أن شركة "فيسبوك" بصدد إخفاء عدد الإعجابات التي تظهر على المنشورات بشبكتها، وذلك بحسب ما كشفت عنه المدونة المتخصصة بقطاع التكنولوجيا، المهندسة جين مانشون وونغ.

وبدأت فيسبوك في أغسطس الماضي، تجربة إخفاء عدد الإعجابات الخاصة بالمنشورات على شبكة إنستغرام في سبعة دول من بينها كندا والبرازيل، وذلك حتى لايتأثر المستخدمين بحجم المعجبين بالمنشورات وإغفال مضمون المنشورات ذاتها.

ورصدت المهندسة التي تشتهر بالكشف عن الخصائص الجديدة في التطبيقات والمواقع والإعلان عنها قبل تدشينها رسمياً، إخفاء عدد الإعجابات بتطبيق "فيسبوك" لهواتف الأندرويد.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0