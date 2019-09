حديقة حيوان تقتل وحيد قرن نادراً جداً

قتلت حديقة حيوان كوبنهاجن، عاصمة الدانمارك، وحيد قرن أبيض، نادر جداً.

وقال مادس بيرتيلزين، الطبيب البيطري في حديقة الحيوان إن وحيد القرن النادر، أصيب بمرض جلدي خطير منذ 3 أشهر، ما تسبب بخسارته 400 كيلوجرام دفعة واحدة.

وتابع الطبيب البيطري، أن الحيوان وصل إلى مرحلة فقد فيها الشهية للطعام وأصبح ضعيفاً؛ إذ لم ترغب إدارة الحديقة إبقاءه حياً بعد ذلك. وأضاف بيرتيلزين، أن هذا الخبر المحزن ترافقه حقيقة مفرحة، تتلخص في أن وحيد القرن النافق أنجب 3 مواليد ذكور خلال تواجده في حديقة الحيوان.

وتتعدد الحوادث المتتالية عن حدائق الحيوان في الدول الاسكندنافية عموماً والدنمارك خصوصاً، أشهرها قتل زرافة في الدنمارك ورمي جسدها للأسود، أمام أعين زوار الحديقة والأطفال.

