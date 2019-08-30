بالفيديو.. سمير صبري يكشف أسرارا لأول مرة عن "شادية"

كشف الفنان المصري سمير صبري خلال ندوة أقيمن الأسبوع الماضي بـ"قصر السينما"، في القاهرة، تفاصيل جديدة عن حياة الفنانة الراحلة شادية.

وأوضح صبري أن الفنانة الراحلة اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما تعرضت لصدمتين قويتين في حياتها، مضيفا أن الصدمة الأولى أن حلم حياتها لم يتحقق، حيث أن كان حلم حياتها أن تصبح أما، وأنها حملت بالفعل ثلاث مرات من زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن الحمل لم يكن يكتمل في كل مرة.

وأضاف أن شادية كانت تعتبر شقيقها بمثابة ابنا لها، لكنها صدمت بوفاتها المفاجئة وقت أدائها لدورها في مسرحية "ريا وسكينة"، وهو ما سبب لها صدمة كبيرة.

أما الصدمة الثانية، فكان تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض، وأنه كان تشخيص خاطئ من الأطباء.