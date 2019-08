مراهق يقتل أسرته بساطور وينتحر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم مراهق روسي يبلغ من العمر 16 عامًا، على قتل والدته وجديه وشقيقيه التوأمين، بواسطة ساطور بمدينة ”باتريكيفو“ غرب روسيا ، وفق ما نشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفتى تيمور كيمتالدينوف ذبح والدته وشقيقيه التوأم البالغين من العمر 4 سنوات ، لأن أمه "أهملته" وركزت اهتمامها على التوأمين الصغيرين.

وبعد ذلك سارع تيمور إلى قتل جدته وجده اللذين يعيشان معه في نفس البيت، مستخدما فأسا في قتلهم جميعا، لينتحر عقب ذلك.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن الشرطة عثرت على مذكرة أبدى فيها الشاب رغبته في الانتحار وقتل عائلته حتى لا تحزن عليه.

وأرسل تيمور أيضا رسالة صوتيه إلى أحد أصدقائه في المدرسة قال له عبرها إنه كان من السهل عليه قتل عائلته.





