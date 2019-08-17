شرطة أبوظبي تضبط 3 عصابات آسيوية للاحتيال الهاتفي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، 3 عصابات مكونة من 25 شخصاً "آسيوياً"، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

وأكد نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد مسلم محمد العامري، إن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودهما وتعاونها مع شرطة أبوظبي مما أسهم في القبض على العصابات الإجرامية الثلاثة وكف شرورهم وأذاهم عن الناس.

وحذر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي العميد عمران أحمد المزروعي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.

وقال إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.

وذكر أنه ورد مؤخراً عدة بلاغات من الضحايا، تفيد تعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.

وأوضح أنه تم القبض على العصابات الثلاثة كل على حدة بالتعاون مع شرطتا الشارقة وعجمان، مشيراً أن العصابتان الأولى والثانية وعدد أفرادهما 14 شخصاً، تم إلقاء القبض على أفرادهما في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي كانت مكونة من 11 شخصاً تم ضبطهم في إمارة عجمان، وأن المساكن التي كانوا يقطنونها استخدموها أوكاراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال، بحوزة العصابات الإجرامية الثلاثة، والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

وطالب الجمهور في حالة النصب التوجه الى اقرب مركز شرطة وايضا تجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان.