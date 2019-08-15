بالفيديو.. لحظات مرعبة قبل هبوط طائرة "اورال ايرلاينز" في حقل للذرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفع طيار روسي إلى مصاف الأبطال في بلاده، اليوم، بعد نجاحه بالهبوط بسلام بطائرة إيرباص تقل أكثر من 230 شخصاً في حقل ذرة خارج موسكو عقب تضررها إثر اصطدامها بسرب من الطيور.

وكانت طائرة الإيرباص "ايه321" التابعة لشركة طيران "اورال ايرلاينز" وتقل 226 مسافراً وطاقماً من سبعة أفراد، أقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو، بحسب وكالة روزافياتسيا للنقل الجوي.

واصطدمت الطائرة بالسرب بعيد إقلاعها، وقد سُحب عدد من الطيور إلى محرّكيها ما أدى إلى تضررها، فقرر الطيار الهبوط فوراً، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة هبطت في حقل ذرة على بعد كيلومتر واحد من مدرج المطار، فيما كانت سرعة هبوطها تتراجع ومحركاتها متوقّفة ومنظومة الهبوط عالقة، كما يوضح الفيديو التالي:

وأجلت السلطات الروسية الركاب بواسطة سلالم الطوارئ، وتم نقل بعضهم للمستشفى فيما توجه الباقون إلى المطار.

وأكدت وزارة الصحة نقل 23 شخصا إلى المستشفى بينهم تسعة أطفال، لكن دون أن تشير إلى وجود إصابات بالغة بين الركاب.

وأوضحت أن راكبة واحدة عمرها 69 عاما تعاني إصابات متوسطة وتحتاج للبقاء في المستشفى لفترة أطول.

وقالت ايرينا اوساشيفا للتلفزيون المحلي "كل شيء حدث في ثوانٍ قليلة... أقلعنا وهبطنا".

أما سفيتلانا بابينا فقالت إنّ صوت الطيور كان يمكن سماعه من داخل الطائرة وإنّ المحركات بدأت في إصدار "أصوات غريبة".

وصرّحت لوكالة أنباء ريا نوفوتسي "يجب أن نحيي الطيار، في هذه الظروف هبط بأقصى رفق ممكن".

وقالت اولغا لصحيفة كومسومولسكايا برافدا إنّ "الجميع على قيد الحياة. الطيار عبقري"، مشيرة إلى أنّ الركاب صفقوا كثيرا للطيار فور الهبوط.

وتمت الإشادة على نطاق واسع بالطيار دامير يوسوبوف (41 عاما) المولود في إيكاترينبرغ على سرعة بديهته.

وقال يفغيني كويفاشيف حاكم مدينة إيكاترينبرغ إنّ "طاقم رحلة اورال ايرلاينز أظهروا مهارة رائعة وهدوء أعصاب". وتابع أن "الطيار وفريقه أنقذوا 233 روحا. أنهم أبطال".

بدوره، أشاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بالطيارين الأبطال" الذين هبطوا بالطائرة دون أن تتحطم. وأمر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف وزارة النقل بتخصيص مكافآت حكومية لطاقم الطائرة، مؤكدا أن ما قاموا به "يستحق أعلى درجات الإشادة".

ووصفت وسائل الإعلام الروسية الهبوط بأنه "معجزة" وشبّهته بهبوط الطيار الأميركي تشلسي "سالي" سالنبرغر عام 2009 بطائرة معطّلة تابعة للخطوط الأميركية في نهر هادسن بعد اصطدامها بسرب من الطيور.