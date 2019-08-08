طرد نائبة من جلسة برلمانية بسبب رضيعها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طرد البرلمان الكيني، امس الأربعاء، نائبة بسبب اصطحابها رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر، إلى إحدى الجلسات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبينما كان البرلمان الكيني يناقش حلًا للنزاع الحدودي مع الصومال المجاورة، دخلت النائبة زليخة حسن إلى القاعة ومعها رضيعها.

وذكرت صحيفة "ستار" المحلية أنه تم تعليق عمل الجلسة لمدة 15 دقيقة بعد دخول النائبة، وجرى طردها بعد ذلك.

وقالت زليخة حسن إن ”ظرفًا طارئًا“ أجبرها على إحضار طفلها إلى الجلسة.

غيّر أن رئيس البرلمان، كريستوفر أوموليلي، قال إن تلك الخطوة ”لم يسبق لها مثيل“، وأمر بطردها.

وقالت زليخة لصحفيين خارج البرلمان:“بينما نطالب بمزيد من التمثيل النسائي في البرلمان، نحن بحاجة إلى توفير أجواء صديقة للأسرة داخله“.

وأثار طرد النائبة من الجلسة البرلمانية ردود أفعال متباينة داخل المجلس.