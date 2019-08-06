تغيّرات في طقس الدولة يوم "وقفة عرفات"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس نهاية الأسبوع الجاري، رطباً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائم جزئياً ومغبر على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وفيما يتعلق بالأحوال الجوية يوم وقفة عرفات، أشار المركز إلى أن السبت المقبل سيشهد طقساً غائماً جزئياً يصبح غائم شمال وشرق الدولة مع المساء، ومغبراً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار وقد تكون محملة بالأتربة شرقاً، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.