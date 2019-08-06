100 مليون بكتيريا مفيدة في التفاحة الواحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت دراسة أميركية حديثة نشرها موقع "هيلث" أن فائدة التفاح تكمن في تنوع البكتيريا التي تنقلها إلى أمعاء الإنسان، حيث تحتوي التفاحة الواحدة على نحو 100 مليون بكتيريا.

وأوضحت الدراسات معلومات حول بكتيريا المعدة والأمعاء، المعروفة باسم الميكروبيوم، وموجودة بين مختلف البشر، حيث ارتبطت ارتباطًا وثيقاً بالصحة العامة والأمراض المختلفة.

ويعد امتلاك مجموعة واسعة من البكتيريا علامة على صحة جيدة، ويمكن أن تكون تلك الموجودة في قشرة التفاحة بمثابة دفعة مفيدة.بفحص البكتيريا الموجودة في التفاح، الذي تم شراؤه من متجر، وفي التفاح العضوي الطازج.

وفحص الخبراء القشرة والبذور واللب مع تحليل البكتيريا عند تجميع متوسطات كل مكون من مكونات التفاح، فتبين أن تفاحة نموذجية (240 غرامًا) تحوي نحو 100 مليون بكتيريا"،ويُعتقد أن زهاء 90 مليونًا من البكتيريا هذه موجودة في البذور، ما يعني الحصول على 10 ملايين فقط من البكتيريا الموجودة في تفاحة واحدة.

ووجدت الدراسة أن التفاح العضوي احتوى أنواعا مختلفة من البكتيريا، ما يشير إلى أنه أكثر صحة، وتحتوي العناصر العضوية على كميات أعلى من مجموعات محددة من البكتيريا المعروفة بأنها صحية للبشر، مثل probiotic Lactobacilli.

وكانت دراسات سابقة قالت إن ميكروبيوم الأمعاء مرتبط بصحة الأعضاء الحيوية، بما في ذلك القلب والدماغ. ويُعتقد أن تناول مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات، أفضل طريقة لزيادة تنوع البكتيريا والفطريات والميكروبات الأخرى في الأمعاء.