بالفيديو.. إلقاء طفل من الطابق الـ10 بمعرض في لندن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتقلت الشرطة البريطانية شاباً 17 عاماً للاشتباه في شروعه في قتل طفل بالقائه من الطابق العاشر بمعرض تيت مودرن الفني بوسط لندن، وذلك كما ذكرت صحيفة "اندبد .

وأضافت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تلقت بلاغاً اليوم يفيد بأن طفلا في السادسة من العمر ألقاه شخص من منصة لمشاهدة معالم المدينة بالطابق العاشر بمعرض تيت مودرن الفني بوسط لندن.

وأفاد البلاغ بأن الطفل أُلقي من منصة الطابق العاشر المخصصة للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة بعد ظهر اليوم وعُثر عليه على سطح بالطابق الخامس.

وقامت طائرة مروحية بنقل الطفل إلى مستشفى على وجه السرعة وهو يرقد في مستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة.

وبحسب رابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض تيت مودرن،الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة بجانب نهر التيمز، المقصد الأكثر استقبالا للزائرين في بريطانيا في عام 2018 إذ زاره نحو ستة ملايين شخص.