شاهد بالفيديو ..زعيم عصابة يحاول الهروب من السجن بطريقة غريبة جداً

المصدر: ترجمة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات البرازيلية، أمس الأحد، أنها استطاعت منع محاولة هروب من السجن، قام بها رئيس عصابة عبر تنكره بمظهر ابنته المراهقة، عندما زارته في السجن .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن كلوفينو دا سيلفا ، 42 عامًا ، قام بارتداء قناع من السيلكون ، وشعر مستعار طويل وملابس نسائية للفرار من سجن يريسينو المشدد الحراسة في المنطقة الغربية من ريو دي جانيرو قبل ان يوقفه احد الضباط عند وصوله إلى المخرج.

وقال متحدث باسم إدارة السجون في ريو دي جانيرو "كان كلوفينو يرتدي قميصًا زهريًا مع حمالة صدر سوداء تحته ، وكان لديه شعر أسود طويل ، ويرتدي بنطلون جينز ضيق ، وصنادل ابيض، ومعطف ونظارة ،لقد نجح في ان يتشبه بالضبط بامرأة لكنه مشيته خانته وفضحت حيلته للهروب ".

و اضاف المتحدث "أن كلوفينو استغل ساعات الزيارة وقام بتبديل ملابسه مع ابنته آنا غابرييل ، التي كانت مختبئة داخل السجن.



وكان كلوفينو ،أحد زعماء المخدرات الأكثر خطورة في أكبر فصيل إجرامي في ريو دي جانيرو ، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة واحدًا من 31 سجينًا هربوا من السجن في فبراير 2013 من خلال شبكات الصرف الصحي. ليتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

في أعقاب خطته الفاشلة ، تم نقل كلوفينو إلى سجن آخر يخضع لحراسة مشددة ويواجه عقوبات تأديبية.