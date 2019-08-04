الصحة السعودية: لا حالات وبائية بين الحجاج

المصدر: مكة المكرمة - وام

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولم تسجل حتى اليوم أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مشيرا إلى أن عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات الصحية بلغ أكثر من 233 ألف حاج وحاجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن الوزير الربيعة قوله إن المملكة دأبت دائما على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية سعيا منها لتحقيق راحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام من خلال تكاتف وتعاون جميع الإدارات والأجهزة الحكومية ومنها وزارة الصحة التي تقدم أفضل الخدمات " الوقائية والعلاجية والاسعافية " عبر منظومة متكاملة متكاملة تشمل العديد من المرافق الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ابتداء من منافذ الدخول مرورا بمناطق الحج وصولا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح أن الوزارة تقدم هذا العام خدماتها العلاجية والتشخيصية لضيوف الرحمن من خلال أكثر من 30 ألفا من كوادرها التخصصية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، مشيرا إلى متابعة الوزارة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأكد مواصلة وزارة الصحة تنفيذ برنامج " إنقاذ حياة " الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي والمناظير الهضمية إضافة الى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة 25 مستشفى و156 مركزا صحيا بسعة سريرية تبلغ 5000 سرير إضافة إلى 18 نقطة طبية في قطار المشاعر و180 سيارة إسعاف و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.