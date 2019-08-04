الكشف عن طريقة لتحديد المهددين بالإصابة بالزهايمر قبل ظهور أعراضه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف باحثون أميركيون عن طريقة جديدة تساعد على تحديد الأشخاص المهددين بالإصابة بمرض ألزهايمر قبل ظهور أعراضه عليهم وذلك من خلال قياس مستويات من البروتين في الدم للتنبؤ بتراكمه في الدماغ، وهي السمة المصاحبة لمرض ألزهايمر.

وقال الخبراء إن النتائج واعدة، وتمثل خطوة يمكن الاعتماد عليها في علاج مرض ألزهايمر وتسريع وتيرة البحث عن علاج للخرف لكن الأمر يتطلب مزيدا من الدراسات.

ويعتبر ألزهايمر أحد أبرز أسباب الخرف، الذي يصيب أكثر من 520 ألف شخص في المملكة المتحدة، معظمهم فوق الخامسة والستين، وملايين غيرهم حول العالم.

وقام باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن، بقياس مستويات بروتين يعرف باسم أميلويد بيتا، في دم 158 شخصا تجاوزت أعمارهم الخمسين، لرؤية ما إذا كانت تضاهي المستويات التي كشفت عنها الأشعة المقطعية على أدمغتهم.

واتضح أنها كذلك، ولكن بنسبة 88 في المئة فقط هذه المرة - وهي نسبة ليست دقيقة بما يكفي لاختبار تشخيصي.

وعندما جمع الباحثون هذه المعلومات مع سببين آخرين من مسببات المرض -هما تخطّي سن الخامسة والستين، والإصابة بمتغير جيني معروف باسم APOE4 والذي يضاعف خطر الإصابة بالمرض لثلاثة أمثاله- بلغت دقة فحص الدم نسبة 94 في المئة.

ويقول راندل جيه بيتمان، وهو باحث بارز في دراسة الأعصاب، إن هذا الفحص كفيل الآن بالمساعدة في فحص عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بالأشعة المقطعية على المخ المكلفة ماديا.

يضيف بيتمان: "يمكن الاستعانة بذلك الفحص في الوصول بشكل أسرع إلى علاجات، وفي تقليل كلفة تلك العلاجات، فضلا عن الحد من معاناة المرضى".

ويتعين أن يكون المشاركون في التجارب العلاجية قد عانوا تلك التغيرات المبكرة التي تحدثها الإصابة بمرض ألزهايمر في المخ - كتراكم بروتين أميلويد - لكنهم لم يصلوا بعد لمرحلة المشاكل الإدراكية.