أحوال الطقس في الدولة غدا

المصدر: أبو ظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً و مغبر أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للإنخفاض، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصةً شمالاً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن حركة الرياح ستكون غربية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً..و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط ..و سيحدث المد الأول في الخليج العربي عند الساعة 16:14 والمد الثاني عند الساعة 27:03

والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة 21:19..فيما سيحدث المد الأول في بحر عمان عند الساعة 12:16 والمد الثاني عند الساعة 00:20

والجزر الاول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 85 20

دبي 39 32 75 25

الشارقة 39 29 80 20

عجمان 38 32 85 20

أم القيوين 39 28 90 25

رأس الخيمة 38 31 80 20

الفجيرة 36 32 85 50

العين 44 31 60 15

ليوا 45 28 65 15

الرويس 40 29 70 15

السلع 41 29 70 20

دلما 39 31 75 20

طنب الكبرى 38 29 85 40

طنب الصغرى 38 29 85 40

أبو موسى 39 29 85 40