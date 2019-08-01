بالفيديو.. طفل يسقط من الطابق السادس

المصدر: موقع الامارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طفل 3 أعوام، من الطابق السادس، في مدينة تشونغتشينغ الواقعة جنوب الصين. وتمكن الأهالي من انقاذ الطفل بمساعدة غطاء من القماش، وسقط الطفل عليه، ولم يصب بأذى.

وذكرت شاهدة عيان كما قال التلفزيون الصيني المركزى الوطنى أنها سمعت صراخا بأن هناك طفلا معلقا من الشرفة، فما كان منها إلا أن جاءت بالغطاء وساعدها المارة في انتظار الطفل الذي سقط لحسن الحظ وسط ذلك الغطاء الذي أمسكه الجميع من الأطراف.

وقال تشو يان هوي ، الذي كان من بين العديد من الأشخاص الذين ساعدوا في إنقاذ الصبي: "نظرت إلى أعلى ورأيت طفلاً صغيراً يتدلى هناك". "كان رد فعلي الأول هو العثور على شيء لإمساكه، فكرت في التسرع هناك والتقاطه بيدي لكن ذلك لن ينجح".

وقال تشو "لقد أمسكت بالبطانية مع الآخرين ، مع كل الوقت وأبقي عيني على الطفل. نظرت إلى الفراغ أتساءل عما إذا كان بإمكاننا إمساكه بأمان"، "كان فكري الوحيد هو الحفاظ عليه آمن".