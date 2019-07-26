بالفيديو.. مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بالسكين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هاجم مسلح بسكاكين مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي اللاعب الألماني مسعود أوزيل في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة وجود أوزيل برفقة زوجته واللاعب البوسني سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، الذي قام بالتصدي لهم قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجة نارية.

Footage of Sead Kolasinac appearing to fight off an attempted carjacking involving himself and Mesut Ozil has emerged.



Both players escaped unharmed. pic.twitter.com/wSxMNzVjqb — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 25, 2019

وفور قيام المسلحين بالهجوم عليه، خرج كولاسيناك من سيارة أوزيل من أجل التصدي للرجل، قبل أن يشتبك مع رجل آخر يرتدي خوذة، وهرب أوزيل بسيارته إلى الأمام وظل زميله البوسني في عراك مع المهاجمين.

وتواصلت إدارة نادي أرسنال مع اللاعبين وتأكدت من سلامتهما، بعد أن تمت مطاردتهما.

كما أصدرت الشرطة المحلية بيانًا أكدت خلاله تلقيها بلاغا يفيد بمحاولة سرقة ثنائي آرسنال، مشيرة إلى أن أوزيل وكولاسيناك تمكنا من الذهاب إلى مطعم مجاور لمكان الواقعة للإبلاغ عن الحادث.