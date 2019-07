بالفيديو.. مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بالسكين

هاجم مسلح بسكاكين مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي اللاعب الألماني مسعود أوزيل في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر شريط فيديو لكاميرات المراقبة وجود أوزيل برفقة زوجته واللاعب البوسني سياد كولاسيناك الذي تصدى للمهاجمين، الذي قام بالتصدي لهم قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجة نارية.

Footage of Sead Kolasinac appearing to fight off an attempted carjacking involving himself and Mesut Ozil has emerged.



Both players escaped unharmed.