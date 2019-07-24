طقس غائم إلى مغبر غدا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار .

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً صباحاً.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:13 والمد الثاني عند الساعة 16:06 والجزر الأول عند الساعة 11:43 والجزر الثاني عند الساعة 01:21 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند الساعة 05:01.