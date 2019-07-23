منها الغسالات والكاتشاب والتلفون.. أبرز 12 اختراعاً قدمه إكسبو عبر السنين

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

آلاف الاختراعات تدخل في صميم حياتنا اليومية لتجعلها أسهل، وتساعدنا بالإنتاج، والعديد من هذه الاختراعات تم عرضه في في المعرض الدولي والعالمي الأكبر "إكسبو" لأول مرة.

وعلى مدار أكثر من 160 عاما منذ أول إكسبو أقيم في لندن عام 1851، ساعد المعرض العالمي الإنسانية والبشرية على إحداث التغيير من خلال تعزيز التعليم والابتكار والتعاون، ليكون إكسبو منصة إطلاق للاختراعات والابتكارات.

إليكم 12 اختراعات قدمت في معارض إكسبو على مر التاريخ وغيرت وجه البشرية:

1- الغسالات، (إكسبو باريس 1855)

قدم نسخة هذا المعرض العالمي للعالم العديد من الابتكارات بما في ذلك جزازة العشب،آلة الخياطة، وأدخل مفهوم غسل الملابس باستخدام الآلات آنذاك لأول مرة في العالم.

زار نسخة هذا المعرض أكثر من 5ملايين شخص، وشاركت 27 دولة فيه.

2- الكاتشاب،الهاتف، الفشار (إكسبو فيلادلفيا 1876)

عرض ألكسندر غراهام بيل أول هاتف في العالم، كما قدمت صلصلة الطماطم الحمراء "هينز"، ولاقى المنتج ترحيبا وإعجابا، حيث تم إنتاج وتصدير 12 مليون زجاجة كاتشاب لجميع أنحاء العالم بحلول عام 1907.

وظهر الفشار للنور أيضاً لأول مرة في نسخة هذا المعرض.

3- المنطاد، رأس تمثال الحرية (إكسبو باريس 1878)

رفع المنطاد العملاق المدفوع بالبخار والذي قدمه هنري جيفارد الزوار إلى قمة تروكاديرو هيل، ووصل لارتفاع 600 متر فوق باريس.

كما تم عرض رأس تمثال الحرية الذي بهر زوار المعرض، بعد أن تم عرض الذراع التي تحمل الشعلة في معرض فيلادلفيا الدولي عام 1876، واستكمل التمثال فيما بعد بفرنسا عام 1884، وتم شحنه إلى الولايات المتحدة الاميركية على شكل أجزاء.

4- الغراموفون، برج إيفل (إكسبو باريس 1889)

قدم توماس إديسون اختراع الغراموفون والمعروف بالفونوغراف أيضا للبشرية، والذي غير وجه الموسيقى، وطريقة تأليفها وطريقة الاستماع إليها.

كما كان برج إيفل الرمز الرئيسي للمعرض، آنذاك، إلا أنه لم يحظ بشعبية على الفور كما لم تتم تغطيته في الصحافة بشكل كاف، فيما طالبت بعض الحملات بتفكيكه بعد انتهاء المعرض.

5- أكبر عجلة دوارة في العالم (إكسبو شيكاغو 1893)

أراد المهندس آن جورج فيريس أن يقدم اختراعا يسبق فيه برج ايفل، فقدم للعالم أكبر عجلة دوارة أدهشت الزوار، بلغ وزن الحديد فيها 71 طنا، بارتفاع 45 قدم.

6- الأفلام الناطقة (إكسبو باريس 1900)

عرض المعرض أول نسخة للصور والصوت بآن واحد مشكلة الأفلام الناطقة، والتي تعد نواة الأفلام السينمائية التي نعرفها اليوم، وزار المعرض آنذاك مايقارب 50 مليون زائر.

7- الواي فاي، المكيفات (إكسبو سانت لويس لويزيانا 1904)

أحدثت تقنية الاتصال اللاسلكي "الواي فاي" ثورة نوعية في التكنولوجيا، وتعرف العالم على تقنية التكييف الهواء بشكلها الحالي في نسخة هذا المعرض، حيث وضع جهاز التبريد في مبنى ولاية ميسوري التي كانت آنذاك قاعة المارض الخاصة بالدولة المضيفة.

8- مكبر البصمات، آلة العرض السينمائي (إكسبو لييج 1905)

برز في هذا المعرض مكبر البصمات الذي عرضته شرطة باريس، وكذلك آلة العرض السينمائية الصوتية التي ابتكرها جومون "البروجيكتور" والتي كانت من أوائل الأجهزة التي دمجت الصورة مع الصوت.

9- البث التلفزيوني (غكسبو نيويوك 1939)

كان تركيز هذا الإكسبو على المستقبل وأُطلق تحت شعار (فجر يوم جديد)، وقد شهد ولادة البث التلفزيوني ليراه العالم لأول مرة.

10- صاروخ الفضاء السوفيتي سبوتنيك (إكسبو بروكسل 1958)

عرضت نسخة هذا المعرض مستوى متقدم من التقنيات الحديثة، مثل صاروخ الفضاء السوفيتي سبوتنيك، ونموذج محطة الطاقة النووية، وكذلك أدوات وعناصر أنتجت من مواد صناعية، وآلات أوتوماتيكية، ومحركات جديدة والحاسوب.

11- أول جهاز كمبيوتر (إكسبو سياتل 1962)

عرضت شركة IBM حينها أول جهاز حاسوب، وتميز هذا المعرض بعرض برج المراقبة "space needle" الذي صممه جون جراهام وإدوارد كارلسونوالذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا ويعلوه مطعم دوار ويمكن الوصول إليه بواسطة مصاعد خارجية تشبه كبسولات الفضاء.

12- مجهر إلكترون متقدم (إكسبو أوساكا 1970)

كان من بين أبرز المعروضات مجهر الإلكترون، بقدرة تكبير وصلت إلى 500 ألف ضعف، وكذلك قطار بحصيرة مغناطيسية قادر على قطع مسافة تصل إلى 500 كم في الساعة، وعرضت كذلك عينات صخرة قمرية.