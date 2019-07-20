شاهد بالفيديو كيف يتسلق شاب 19 طابقاً لينقذ والدته من الحريق

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

سجلت كاميرا مروحية للاطفاء في منطقة غرب فيلادلفيا بالولايات المتحدة، مشهداً لرجل "خارق"، وهو ينزل عن واجهة مبنى سكنياً من 19 طابقاً شبت فيه الحريق، أمس.

الرجل، الذي يدعى جيرمين (35 عاماً)، قام بالمغامرة والنزول من أعلى البناية مستخدماً يديه وقدميه، بهدف انقاذ والدته التي علقت في الطابق الخامس عشر، بحسب تصريحه لموقع (أيه بي سي).

الفيديو:

جيرمين عمل في السابق مقاولاً للبناء، واعتاد تسلق الواجهات منذ صغره، لذلك تمكن من تسلق المبنى والنزول بنفس الطريقة بعد احتواء الحريق الكبير في البناية التي تسكنها والدته (65 عاماً).

ويقول جيرمن: "تلقيت اتصالاً من شقيقتي تخبرني بأن والدتي تغط في النوم فيما الحريق يكاد يلتهم المبنى".

ويشرح جيرمن بأنه سارع إلى المبنى وتسلق الواجهة وصولاً للطابق 15 حيث شقة والدته، والتي أخبرته بأنها بخير، وأن النيران لم تصل لشقتها، فقرر النزول بنفس الطريقة بعد احتواء الحريق من فرق الاطفاء، خاصة أن السلالم في البناية لا تعمل.