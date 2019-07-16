4 نصائح للمرأة الحامل خلال إجازة الصيف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدمت الرابطة الألمانية لأطباء النساء والتوليد، مجموعة من النصائح للمرأة الحامل التي ترغب بقضاء إجازة صيفية، حيث قالت الرابطة إنه لا ضير في القيام بعطلة إذا كانت المرأة حامل ولكن يجب الانتباه لعدة أشياء وهي:

1- يجب على النساء الحوامل ألا يبالغن في إجهاد أنفسهن خصوصا في الحر أو الأماكن المرتفعة، فمن الأفضل حينها الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في الظل في ساعات الذروة.

2- الابتعاد عن القمم التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2500 متر فوق مستوى البحر، إذا كانت المرأة معتادة على الأراضي المنبسطة وقررت قضاء عطلة في الجبال.

3- يجب على النساء الحوامل أخذ السجل الخاص بمتابعات الحمل وأي أدوية ضرورية في أي عطلة معهن، خصوصا لأن بعض الأدوية يكون سعرها مرتفع، أو يصعب الحصول عليها في الخارج.

4- أفضل وقت للسفر خلال الحمل هو في فترة الثلاثة أشهر الثانية، لأنه خلال الثلاثة أشهر الأولى تمر الكثير من النساء بأعراض مثل الغثيان والقيء، أما فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، فيما يقترب الحمل من النهاية، تجد الكثير من النساء أنفسهن يجهدن سريعا وأن السير أو الوقوف وحتى الجلوس يشكل إجهادا.