هكذا تتحضر دبي لتسهيل تنقل ملايين الزوار إلى "إكسبو 2020"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تعكف دبي حاليا على تطوير منظومة نقل متكاملة ومتطورة من خلال عدد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تقديم تجربة تنقل استثنائية وفريدة من نوعها لأكثر من 25 مليون زائر متوقع لإكسبو 2020 الذي ينطلق تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ويحمل نكهة عربية لأول مرة في تاريخه الممتد إلى ما يقرب من 170 عاما.

ومع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020 دبي يدفع الفضول والتشويق المهتمين بزيارة هذه المنصة الدولية لمعرفة ما سيكون عليه هذا الحدث العالمي ليطرح العديد من التساؤلات من بينها ..كيف تتحضر دبي لتسهيل تنقل ملايين الزوار إلى إكسبو2020.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في هذا التقرير خطط التنقل وتوفير المواصلات لملايين الزوار بما يضمن انسيابية الحركة وخوض تجربة مميزة تعلق في ذاكرتهم.

و قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي المهندس أحمد الخطيب: يعمل إكسبو 2020 مع المؤسسات الحكومية في الدولة لضمان توفير تجربة تنقل فريدة لجميع زوار هذا الحدث الدولي حيث تم وضع خطط وفق أعلى المعايير العالمية في هذا الصدد لضمان زيارة مميزة وسلسة للزوار عبر وسائل النقل الجماعي مثل المترو والحافلات وسيارات الأجرة بالإضافة إلى السيارات الخاصة مشيرا إلى أنه تم وضع سيناريوهات مرنة تتأقلم مع عدد الزوار خلال أيام الأسبوع والعطل الرسمية.

وأضاف الخطيب ستضمن المداخل الرئيسية الثلاثة لموقع الحدث بالإضافة إلى مدخل المترو انسيابية الدخول والخروج من وإلى إكسبو 2020 دبي من خلال تخصيص 30 ألف موقف للسيارات والحافلات في موقع إكسبو 2020 دبي بهدف توفير تجربة سلسة للزوار والمشاركين.

وعن توافد عدد أكبر من المتوقع من الزوار قال الخطيب إنه من المرتقب أن يستقبل إكسبو 2020 دبي 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر من انطلاقه حيث سيستمتع الزوار بأجندة حافلة للاطلاع على أحدث ابتكارات العالم وحضور الأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية والتي تتضمن أكثر من 15 ساعة ترفيه و60 عرضا حيا يومياً مشيرا إلى أنه تم تصميم موقع إكسبو2020 دبي ليتسع لـ 300 ألف زائر في آن واحد مع توفير مرافق ضيافة تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى والتي ستقدم أشهى الأطعمة والمشروبات من كل أنحاء العالم بالإضافة إلى الاستعداد لاستضافة أي زيادة متوقعة في أعداد الزوار من خلال خطة مرنة تسمح بتقديم تجربة متميزة للزوار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري أن موقع إكسبو2020 دبي يحفل بتصاميم معمارية مذهلة ستنال إعجاب الزوار خاصة العاملين في مجال الهندسة المعمارية كما سيستمتع الزوار أيضا بالتقنيات المتطورة في أرجاء الحدث بدءاً من أكبر شاشة على قبة ساحة الوصل إلى جانب الشبكة الفولاذية المميزة للقبة وصولاً إلى أجنحة المواضيع الفرعية الثلاثة وأجنحة الدول التي تحاكي بتصاميمها الماضي والحاضر والمستقبل.

وبدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس لجنة جاهزية هيئة الطرق والمواصلات لاستضافة إكسبو 2020 أحمد هاشم بهروزيان إن "الهيئة" وضعت خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لإكسبو 2020 وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته حيث تتضمن الخطة تنفيذ "مسار 2020" لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة "نخيل هاربر آند تاور" إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومترا متوقعا أن ينقل "مسار 2020" قرابة 44 ألف راكب في الاتجاهين كل ساعة.

وأضاف ان الخطة تشمل تطوير خطوط وأنظمة للنقل الجماعي اللازمة لخدمة إكسبو 2020 وتوفير خطوط لنقل زوار المعرض بحافلات صديقة للبيئة من نقاط تجمع رئيسة في دبي وباقي مناطق الدولة إلى موقع الحدث وكذلك توفير مركبات الأجرة المطلوبة لخدمة الزوار وتوفير المواقف اللازمة لها وتنظيم حركتها.

وفيما يتعلق بمشاريع الطرق أوضح أحمد هاشم بهروزيان أن الهيئة انتهت من مشروع تطوير شارع المطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي الدولي التي يتوقع أن تصل إلى قرابة 95 مليون مسافر في عام 2020 بالإضافة إلى تطوير شارع اليلايس بطول 9 كم وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه بينما جارٍ العمل لتطوير الطرق المؤدية لموقع إكسبو2020 التي تزيد تكلفتها على ثلاثة مليارات درهم وتتضمن تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو ومداخل موقع إكسبو 2020 من شارع الشيخ محمد بن زايد وتقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وتقاطعات شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة دبي للاستثمار ومع شارع اليلايس وتقاطعات شارع إكسبو وتقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو.

وفيما يخص عدد الحافلات المخصصة للتنقل أوضح أحمد هاشم بهروزيان إن الهيئة ستخصص 724 حافلة لنقل الركاب من محطات محددة في دبي وباقي مناطق الدولة بواقع رحلة كل 15 دقيقة من المحطات في دبي في أوقات الذروة ..مشيراً إلى أن الحافلات المخصصة لنقل زوار إكسبو 2020 تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" بالإضافة إلى توفير شاشات تفاعلية تعمل باللمس لعرض معلومات فورية عن رحلة الحافلة ومقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي.



وأوضح أحمد هاشم بهروزيان أن العمل جارٍ لتنفيذ مركز التحكم لإدارة الحركة المرورية في البرشاء الذي يهدف إلى زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حاليا إلى 60% وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة الجديدة والتطبيقات الذكية وزيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية في مناطق الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الهيئة افتتحت في منتصف العام 2017 مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة الحالية والمستقبلية والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة.

وكانت لجنة متابعة جاهزية المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي التي أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي قراراً بتشكيلها عقدت في يونيو الماضي اجتماعها الثالث في مقر مكتب إكسبو 2020 دبي برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي لبحث آخر المستجدات المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي للحدث العالمي الذي سيقام في أكتوبر 2020.

الجدير بالذكر أن فعاليات إكسبو 2020 دبي تقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 وهي أول نسخة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من معارض إكسبو الدولية .