وسائل التواصل تشتعل بصور الفنانين بعمر الـ 80.. ومتابعون يصفون الظاهرة بـ "دار المسنين"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفنانين وهم في عمر متقدم، من خلال تحد جديد انتشر في الوطن العربي وهو "تحدي العمر"، حيث يظهر فيه الشخص بعمر الثمانين من خلال إحدى التطبيقات. ومن جانبهم وصف المتابعون هذه الظاهرة بـ "دار المسنين" وأطلقوا وسما بذلك، وتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر من خلال الصور الفنانون العرب، من مغنيين وممثلين، وهم في عمر الثمانين. وتناقلت صورهم صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحة "عديلة" الساخرة.

وكان من أبرز الفنانين الذين انتشرت صورهم في هذا التحدي الفنان عمرو دياب، وتامر حسني، ونادين نجيم، وقصي خولي، وتيم حسن، ونجوى كرم، وغيرهم الكثيرين.

من جانبهم أعاد بعض الفنانين نشر صورهم على حساباتهم الشخصية إشارة منهم لقبولهم التحدي، ومنهم الفنانة اللبنانية نادين نجيم التي نشرت صورتها في حسابها على "أنستجرام" وعلقت عليها: "عى عمر 80 يمكن ما بعرف.. اهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد".

والمغني السوري سامو زين الذي نشر صورته قائلا: "#كن_مع_الله_ولا_تبالي".

من جهتهم وصف المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة بأنها "دار المسنين"، حيث تصدر هذا الوسم موقع التواصل ااجتماعي "تويتر"، وتنوعت تعليقات المغردين الساخرة. وكان منها تعليق أحد المغردين قائلا: "أهلا وسهلا بنا في دار المسنين.. مستعجلين ليه ياخونا ماحنا رايحين رايحين".

وقال آخر: "هو أنا نمت كتير و لا إيه فقت لقيت العالم كلها كبرت".

فيما أشار آخرون إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت برعاية "دار المسنين"، فقال أحدهم: "الفيس بوك وانستجرام وتويتر اليوم برعاية دار المسنين".