غداً.. طقس صحو

المصدر: أبو ظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً ظهراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15- 25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:48 والمد الثاني عند الساعة 09:11 والجزر الأول عند الساعة 13:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والمد الثاني عند الساعة 06:50 والجزر الاول عند الساعة 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 00:03.