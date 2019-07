في الذكرى الرابعة لرحيل جده.. حفيد عمر الشريف: "أفتقدك كل يوم"

قال حفيد الفنان المصري العالمي عمر الشريف بمناسبة مرور أربع سنوات على رحيل جده الذي غاب عن عالمنا في العاشر من يوليو عام 2015، إنه يفتقده كل يوم.

ونشر حفيد عمر الشريف مجموعة من الصور تجمعه بجده بمناسبة حلول ذكرى رحيله الرابعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "أفتقدك كل يوم .أربع سنوات من دون أعز صديق لي".

Four years without my best friend. And I miss you more every day 💔



أفتقدك كل يوم .أربع سنوات من دون أعز صديق لي 💔 pic.twitter.com/lrMNAftOa4