في الذكرى الرابعة لرحيل جده.. حفيد عمر الشريف: "أفتقدك كل يوم"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال حفيد الفنان المصري العالمي عمر الشريف بمناسبة مرور أربع سنوات على رحيل جده الذي غاب عن عالمنا في العاشر من يوليو عام 2015، إنه يفتقده كل يوم.

ونشر حفيد عمر الشريف مجموعة من الصور تجمعه بجده بمناسبة حلول ذكرى رحيله الرابعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "أفتقدك كل يوم .أربع سنوات من دون أعز صديق لي".

Four years without my best friend. And I miss you more every day 💔



أفتقدك كل يوم .أربع سنوات من دون أعز صديق لي 💔 pic.twitter.com/lrMNAftOa4 — Omar Sharif Jr. (@OmarSharifJr) July 10, 2019

ويشار إلى أن عمر الشريف، واسمه الأصلي ميشيل ديمتري شلهوب، ولد في 10 أبريل 1932ـ وتوفي في 10 يوليو 2015. وهو ممثل مصري عالمي، ومن أشهر أدواره العالمية دوره في كل من: دكتور جيفاغو، والفتاة المرحة، ولورنس العرب. ترشح الشريف لجائزة الأوسكار، كما نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزة سيزر.