بالفيديو.. ميركل ترتعش للمرة الثالثة.. وتقول: "أنا بخير"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، وهي ترتعش مجددا إلى جانب رئيس الوزراء الفنلندي الزائر أنتي ريني.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تصاب فيها ميركل بحالة كهذه في غضون أسابيع.

وكانت ميركل تبتسم وتتحدث بسلاسة في بداية المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الفنلندي، وأضافت ميركل "أنا بخير... لا داعي لأن يقلق الناس بشأني".

واهتز جسد ميركل بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله.

ولم يقدم مكتب ميركل تفسيرا لنوبات الارتعاش التي تصيبها مما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الألمانية عن السبب. وليس للمستشارة التي تبلغ من العمر 64 عاما تاريخ مع أي مرض خطير.

وبعد أول نوبة ارتعاش تصيب ميركل، وكانت أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 18 يونيو، قالت ميركل إنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء.

وشوهدت من جديد وهي ترتجف أثناء لقاء بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير يوم 27 يونيو، لكن المتحدث باسمها قال إنها بخير. وسافرت ميركل بعدها كما كان مقررا إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.