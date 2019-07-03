بالصور.. مراسم تشييع جثمان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

ثم توجه أصحاب السمو الشيوخ إلى مقبرة الجبيل ليوارى جثمان الفقيد الثرى.