فنانون ينعون عزت أبو عوف.. "رَحَل مايسترو الفن المصري.. وداعاً يا دكتور"

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رحمة الله عليك يا أعز و أغلي الناس.. رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب و أخلص أخ و أوفي صديق.. رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم و أن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة.. وداعا يا دكتور / عزت أبو عوف.. محمد فؤاد

