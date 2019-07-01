فنانون ينعون عزت أبو عوف.. "رَحَل مايسترو الفن المصري.. وداعاً يا دكتور"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نعى فنانون مصريون، في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، وفيسبوك، وأنستجرام"، الممثل المصري عزت أبو عوف عقب ساعات على إعلان نبأ وفاته. حيث توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وعبر الفنانون عن حبهم للفنان الراحل عزت أبو عوف وعن حزنهم لهذا النبأ، مشيرين إلى أنه كان وسيبقى قامة فنية كبيرة.

من جانبه نعى المغني المصري محمد فؤاد في حسابه على "أنستغرام" أبو عوف قائلا: "ِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

رحمة الله عليك يا أعز و أغلي الناس..

رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب

و أخلص أخ و أوفي صديق..

رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز.. نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم

و أن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة..

وداعا يا دكتور / عزت أبو عوف.. محمد فؤاد".

ونشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لأبو عوف على "أنستجرام" علقت عليها: "انا لله وانا اليه راجعون رحل مايسترو الفن المصرى الفنان الانيق عزت ابوعوف، كنت راقي جدا في تمثيلك ومحترم، ربنا يرحمك يارب، فنان خفيف الروح متعدد المواهب عزت ابو عوف في ذمة الله".

كما كتب الفنان محمد هنيدي في حسابه على "تويتر": "البقاء لله في المحترم الجميل عزت ابو عوف".

البقاء لله في المحترم الجميل عزت ابو عوف pic.twitter.com/RW3Gt1HItt — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 1, 2019

وقال هاني رمزي على "تويتر" أيضا: الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزى كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا حبيبى".

الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزى كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا حبيبى #عزت_أبوعوف pic.twitter.com/TVv5hGWTym — Hany Ramzy (@HanyRamzy) July 1, 2019

من جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف: "إنا لله وإنا اليه راجعون، فقدنا فنان كبير وخلوق تعلم منه الكثيرون، وداعا الدكتور عزت ابو عوف."

كما كتب الفنان محمد عادل: "إن لله وإن إليه راجعون.. ربنا يرحمك يارب ... الفنان خفيف الروح متعدد المواهب عزت ابو عوف ف ذمة الله"

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نعى الفنان عمرو يوسف الراحل أبو عوف قائلا: "كنت وستظل قامة فنية كبيرة، فقدنا فنان راقي، انسان طيب وخلوق البقاء لله في وفاة الدكتور الفنان عزت أبو عوف نسألكم الفاتحة والدعاء".

كما كتبت الفنانة الهام شاهين في حسابها أيضا: "وداعا عزت ابو عوف.. كان اخ و صديق لكل الفنانين ربنا يرحمه.. و يسكنه فسيح جناته".