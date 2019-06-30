صورة من لقاء ترامب وكيم جونغ تلفت أنظار العالم

المصدر: فراس النعسان - دبي

شهدت صورة الخطوة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو يدخل الأراضي الكورية الشمالية، اليوم، للقاء زعيمها كيم جونغ أون، انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت خلال ساعة من بثها الأكثر تداولاً على الاطلاق.

الصورة شكلت اهتماماً كبيراً لدى وسائل التواصل الاجتماعي التي تناولتها لأهميتها التاريخية كأول خطوة لرئيس أميركي في الأراضي الكورية الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون لمقابلته في المنطقة منزوعة السلاح، والتي تقسم الكوريتين.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه قد "يصافح كيم ويقول له مرحباً" خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

من جانبه، أشاد الزعيم الكوري الشمالي بلقاء ترامب، ووصف الزيارة بأنها غاية في الأهمية.

وقال كيم جونغ أون إن العلاقات "الرائعة" مع ترامب "تساعدنا على تجاوز العقبات"، في وقت يخيم الجمود على المفاوضات النووية بين البلدين الخصمين تاريخياً.

وأضاف كيم: "أنا مقتنع بأن علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العقبات التي تقف في طريقنا".

وعبر ترامب الحدود في قرية بانمونجوم، والتي تم توقيع الهدنة فيها عام 1953، وصرح من الحدود "إنه يوم عظيم بالنسبة للعالم".. كما أكد أنه "فخور" لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

وبهذا يكون لقاء "بانمونجوم" الثالث بين ترامب وكيم جونغ بعد لقائهما بقمة سنغافورة في يونيو 2018، وقمة هانوي في فبراير 2019.