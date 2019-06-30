طفل إندونيسي يحصل على "أغرب اسم في العالم"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حصل طفل في إندونيسيا على لقب "أغرب اسم في العالم" بعد أن أن قام والديه بتسجيله لدى السلطات المعنية باسم "غوعل".

وقال والد الطفل ، لوسائل الإعلام الإندونيسية انه عندما كانت زوجته حاملًا في الشعر السابع. كان يفكر في أسماء شائعة في بلاده، ، لكنه في الاخير قرر إعطاء طفله اسمًا متعلقًا بالتكنولوجي واستقر في النهاية على اسم "غوغل".

وكانت والدة الطفل محرجة جدًا فلم تكشف عن اسمه للآخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، لكن ومع مرور الوقت أحبت الاسم وصارت مولعة به، وتقول الآن إنها تأمل في أن يصبح ابنها "قائدًا" لـ"كثير من الناس".

وقال والد الطفل إذا رزق بطفل آخر فسوف يطلقون عليه اسم "واتس اب ".