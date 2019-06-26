10 أسباب وراء تعثر المواطنين مادياً

المصدر: فراس النعسان ويوسف العوضي

يقف خبراء قضايا التعثر المالي على أبرز أسباب عجز المواطنين عن سداد التزاماتهم المالية تجاه بنوك ومؤسسات أو أشخاص، وهم يقترحون الحلول لعلاج الخلل من جذوره، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة على طرفي القضية، فالبنوك يجب أن تبدي نوعاً من المرونة، في إجراءات التسوية مع المواطنين قبل أن تحرك دعوى ضد الشخص المتعثر، كما يجب أن تلزم بتوعية المتقدم للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية، بكل بنود التعاقد، بما فيها غرامات التأخير، التي تصل فوائدها أحياناً إلى 12%، وتتجاوز أصل الدين نفسه في حالات مسجلة تعاملت معها اللجنة.

10 أسباب وراء السقوط في دوامة الديون نوجزها في الفيديو التالي: