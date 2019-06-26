بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 86 سيارة في كاليفورنيا

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

أظهر تسجيل مصور، تناقلته وسائل اعلام أميركية، حريقا ضخما في كاليفورنيا أدى إلى إتلاف عشرات السيارات في إحدى المتاجر.

وتضرر ما يقارب الـ 86 سيارة في بريكسفيلد كاليفورنيا بسبب حرائق اندلعت في منطقة عشبية وامتدت إلى متجر "كار ماكس" لبيع السيارات.

من ونقل موقع قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن إدارة إطفاء بيكرسفيلد قولها إن وحداتها استجابت لتقرير عن حرائق متعددة في المنطقة العشبية على طول الطريق السريع جنوب بيكرسفيلد.

وذكرت صحيفة بيكرسفيلد في كاليفورنيا، نقلاً عن إدارة الإطفاء، أن 26 مركبة دُمرت بالكامل بينما تضررت 60 سيارة أخرى.

ولم ينجم عن الحريق أي إصابات، ولكن من المتوقع أن تتعرض شركة السيارات "كار ماكس" لخسارة قدرها 2.1 مليون دولار نتيجة الأضرار التي لحقت بسياراتها.

وبحسب المسؤولين فإن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق ، مشيرين إلى أنه ربما يكون ناجماً عن شاحنة كانت تجر جسمًا أشعل شرارة أدت إلى اندلاع النيران في المنطقة العشبية وانتشار الحريق إلى المنطقة المجاورة.