للمرة الثالثة.. ياسمين صبري تعتذر لأطفال متلازمة داون وأهاليهم

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

جددت الممثلة المصرية ياسمين صبري اعتذارها للمرة الثالثة لأطفال متلازمة داون وأهاليهم بعد إثارة موجة من الغضب عليها لتعليقها، في حسابها على "أنستغرام"، بطريقة تم اعتبارها إساءة لهم.

وقالت صبري في حسابها على "تويتر"، موجهة كلامها لأهالي الأطفال: "احب وأقدر اخواتي وأصحابي من اصحاب متلازمة الحب واعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم اتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير".

احب وأقدر اخواتي وأصحابي من اصحاب متلازمة الحب واعتذر عن اي خطأ غير مقصود لم اتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 22, 2019

وكانت صبري نشرت قبلها بيوم تغريدة اعتذار أيضا قالت فيها: "اعتذاري لكل من أسأت اليهم.. لم اقصد اي إساءة".

اعتذاري لكل من اساءت اليهم.

لم اقصد اي إساءة. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 21, 2019

وجاء ذلك على خلفية نشر ياسمين صوراً لها عبر حسابها على "انستغرام" وهي تؤدي حركات "يوغا"، ونالت الصور التي نشرتها إعجاب آلاف المتابعين وكتب كثيرون تعليقات متباينة تفاعلاً مع الصور إلا أن تعليقاً واحداً دون غيره تسبب في موجة الجدل هذه. حيث كتب أحد المتابعين تعليقا على إحدى حركاتها وهي تقف على رأسها قائلا: "قمت بهذه الحركة عندما كنت في السادسة من عمري". فما كان من ياسمين صبري إلا أن ردت: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"!

وكانت صبري أوضحت في اعتذارها الأول أن الشخص الذي كانت تتحدث معه هو أخوها وأنها شخصية مليئة بالحب والهدوء ونواياها واضحة، وقالت: "لم أقصد أي أذى، أرسل لكم حبي واحترامي".

وأدت هذه الحادثة إلى تداول وسم #ياسمين_صبري على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم الجمعة الماضي، حيث قام المتابعون بانتقادها واتهامها باغرور وعدم مراعاة القيم الانسانية.