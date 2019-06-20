«الزراعة والسلامة الغذائية» تغلق منشأة «الصياد لشوي الأسماك» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، امس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية "الصياد لشوي الأسماك" في سوق السمك بميناء أبوظبي، بسبب مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابقاً وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن القرار سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه مخالفتين اثنتين للمنشأة في فبراير وأبريل من العام الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تمثلت في تحضير الأغذية بكميات كبيرة تتعدى الطاقة الاستيعابية للمنشأة واستخدام حاويات حفظ الأغذية الخام كأسطح للتحضير، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة في جميع المناطق، وعدم صيانة الثلاجة وتخزين المواد الغذائية بصورة خاطئة تعرضها للتلف، إلى جانب عدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأشار القاسمي إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .